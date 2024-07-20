交流站：听故事，从树下闲听到找标准答案

读了《交流站》7月8日刊登的陈帅投函《读华文故事只为好玩》，甚有同感，也充满感概。

在玩乐中学习，是上个世纪出生、成长的人，最自然不过的体验。听故事不仅好玩，也是家庭生活的一部分，坐在树下乘凉听阿公、邻居耆老讲古典名著、讲古……孩子可以安静拿着小板凳听，若是调皮一点的，拿着扇子在旁边追逐，当然也会被允许。

然而，在本世纪出生、成长的孩子多半经历“外包式”“精致化体验式”的学习经验，学习必须是有系统、有目标、能被验证有效的。提供者必须营造具有吸引力的环境，说故事因此成为一种教学商品。

说故事从上世纪没有书的讲古，进步到有很多精致图画的绘本、大型绘本，再跨越到有大型输出甚至美轮美奂投影片的说故事场景。不只如此，还加上音效灯光，制造出可媲美电影的效果，为的就是争取视觉化的Z世代的眼球。说故事从单纯听觉体验，过渡到五感充足的美学体验。

收费故事屋的讲者自然必须唱作具佳，手拿各式道具玩偶，为的是既满足注意力越来越短的小读者，同时满足父母对金钱投入的期待值。连听个故事都不能只为了好听、好笑、好玩而已，附带须要完成任务来审核是否物有所值。因此学习单、布置与故事书内容相关的任务纷纷出炉，最好还能带个成品回家展示。

不管是导读故事的人，还是家里的大人，几乎会在故事会后问孩子：听完故事，你学到了什么？学到东西，说得出所以然来的孩子，都让大人感到安心，觉得自己的付出没有白费！这样的习惯其实很奇特，连一点时间都不给孩子酝酿，就要求一个可见的精美成果。

故事说完、听完，连一点时间都来不及酝酿的问答，自然会流于制式和表面。别看他们年纪小，孩子其实都很聪慧，很快可以进化到给予大人期待的“政治正确的答案”：学到教训，我以后不会像书里的主角一样……或者我觉得书里的主角很……，我以后会像他一样……

市面上无论华文、英文的儿童、青少儿读物，越来越多书籍在最后几页，都会列出一些问答，提供孩子自问或引导者使用，为的是鉴别孩子是否认真读完和有没有读到重点！

当然也包括网络上提供的阅读软件，也都提供故事后的答问，让孩子作答以此得到点数和自评。出版商的做法显示，他们对阅读市场的嗅觉很敏锐，对掏腰包的家长的需求很清楚。

一个好故事是可以储存在人生里，慢慢消化、慢慢提取、慢慢理解、慢慢形塑成为智慧，为的是启迪性灵！不是只为完成一题题阅读理解的作答，也不只是一个故事活动后，急着想知道孩子认不认真、到底还记得什么的“单向沟通”。

这个世道需要的教养解方其实再简单不过，就是“缓慢”二字；应用在生活不过是慢活、慢食、慢慢感受、慢慢等待孩子得其时而开花结果！在那之前，爸妈们需要自己也坐下来，同孩子听一个好故事！爸妈们，也需要坐下来，为孩子说一个属于自己的生命故事！