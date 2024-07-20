交流站：对弱势群体与幼儿的失信

读了7月3日《联合早报》两则本地新闻——《扭断脚趾敲掉牙泼热水 蹂躏弱智女子两年 老妇监17年10个月》和《对五岁男童动粗推头地上拖行 幼儿园女职员认罪》，深感沮丧与震惊。

第一则新闻让我错愕：人居然可以对另一个人使用如此极端、恶毒的手段，并对自己的行为毫无愧疚。这应该只是出现在电影里的情节，竟然在现实生活中发生。

受害者是弱智，本该得到保护，老妇却选择蹂躏她。据我对弱智者的了解，他们非常依赖亲人和认为可信任的人或朋友。然而，他们的理解能力与大多数人有所不同，包括对善恶、对错、忠奸等的理解，他们可能不知道这些伤害是不可接受的。

第二则新闻是关于一名幼儿园教师对待五岁男童的粗暴行为，包括揪头发拖行40秒等。尽管有些男童可能比较叛逆，难以管教，但被告的主要职责是照顾学生，不论有什么苦衷，都应该履行责任，不能辜负家长对幼儿园教师的信任。

这些事件让我们看到，人既能成为天使，也很容易变成恶魔。从某种角度看，人类在思考和行动时，展现出天使和魔鬼的两面。它们的出现代表思考或行动的后果。

人心善变，也善于伪装。有些人表面上道貌岸然，实为阴险小人，稍有不慎就会受到他们的伤害。另一些人则可能貌不惊人、沉默寡言，却展现出天使般的善良。人的所有行动和选择都在善恶之间不断跳跃，我们必须时刻保持清醒，不要轻易被恶魔击垮。