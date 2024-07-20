交流站：网络和平也至关重要

随着米其林推出2024年新加坡“必比登推介”名单，又一波有关本地美食和餐馆的议论，涌现在各大社交平台。有关新加坡究竟是美食“天堂”还是“荒漠”的争论，仿佛是一场旷日持久的战争。

自称“保守派”的网友坚信，新加坡汇聚世界各地的菜系，融合多元文化，经过岁月的沉淀和长时间演变，形成这座城市的美食特色。所谓的“激进派”老饕，则似乎要将本地饮食贬得一无是处，从价格、餐厅位置、店员态度再到就餐环境，皆给予犀利和尖锐的评论。

日前与一位长者聊这个话题时，他哑然失笑道：“没想到有一天，连食物都能分出左右两翼。”

在社交媒体上，人人都有发言权，凡事都能引发讨论。这本无可厚非。但若一两句无心之言，瞬间就引发论战，确实让人猝不及防。一句对“必比登推介”名单的吐槽，评论区竟然可以“盖楼”数百层，甚至还有线下约架的言论和极尽侮辱的人身攻击。在虚拟空间，很多人似乎很容易变得霸道，容不下相反意见，争论吵架已是网络舆论的常态。

据《联合早报》6月11日报道，在国际智库经济与和平研究所公布的2024年全球和平指数排行榜上，我国首次登上前五。自指数2007年第一次发布至今，我国排名上升了14位之多。在全球和平指数加剧恶化的时代，“小红点”能在动荡的国际局势下稳步发展，是各方协同发力的结果。我们自豪的国际形象，若因不友善的网络舆论环境而折损，岂非因小失大？

《联合早报·交流站》2月16日的《站长的话》强调，社交媒体盛行，在本地尤其是青年群体中间接引发更多网络暴力，导致越来越多年轻人患上心理疾病。

​互联网社区更需要多元、包容作为调和剂，维护人际关系的真善美。

争吵越多，沟通越少，人际关系就越疏离，在维护我国治安与和平方面就越具挑战性。若我们能以宽容、理解的心态换位思考，理性表达，很多争论很快就会戛然而止。

​吃不惯的食客不要以偏概全地批评所有本地食物，本地美食爱好者也不必看到差评就跳脚。要知道，天南海北众口难调，自古就有之。

新加坡独特的条件，决定了这里不仅是贸易的融合站，更是数百年的文化交汇点。我们是多元化的国家，不能因为网络暴力和戾气，而抑制多元化的观点表达——万马齐喑终究可哀啊。有话好好说，才能让友善和谐的氛围持续下去。

（作者是新加坡国立大学传播与新媒体系及中文系学生）