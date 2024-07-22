交流站：生命可贵，切勿放弃

新加坡援人机构（简称SOS）近日公布，我国去年自杀身亡者共322人，比前年少了三成，也是自2000年以来，自杀人数最少的一年。

虽然自杀人数有所減少，但始终是国家的损失，同时也是人为的悲剧。由是之故，希望那些想不开的人，不妨试着从以下几方面再细思量，或能改变初衷，勇敢坚强地生活下去。

首先，怀抱希望，珍惜生命。俗云：“千般人千般苦，苦苦不相同。”芸芸众生谁没有苦过？纵然过去无可挽回，但未来仍可改变。生命是有限的，希望却是无限的。人生无绝路，希望在转角。与其就此放弃，不如暂且留住，重新再活一次。以正面的心态，本着好奇心，无限的希望，一切待从头，看看将來会是什么模样。

其次，再三反思，免留遗憾。企图结束生命，或许是因抑郁所以有轻生念头，又或是因为其他因素决定自我了断。这种人为的不幸结果，对于死者家人是永远难以弥补的伤痛，正所谓“死者长已矣，生者常戚戚”。若在自寻短见之前理性反思，或许就能避免这种人为的悲剧，徒留永远难以弥补的遗憾。

再者，与其放弃，不如求助。事实上，求助并非懦弱，而是一种力量。举凡生活遇到困难而有轻生念头时，切勿因此而自我了断，应鼓起勇气向各方求助。可以向家人或亲朋好友吐露心声。或是直接拨打热线求助，例如新加坡援人机构、心理卫生学院、关怀辅导中心、妇女行动及研究协会（AWARE）等。

毋庸置言，“生”是上苍赋予我们的权利与义务，“活”则是要靠自我的智慧与勇气。生活失意者牢记：只要活着，就有希望。总之，活着比什么都強！