交流站：咖啡店应放置屏风保护非吸烟者

近年来，本地的咖啡店普遍设有非吸烟区。然而，美中不足的是，每当我们用餐时，难免会嗅到一股香烟味从另一边的吸烟区随风飘向非吸烟区，相信很多非吸烟食客都有类似的不愉快经历。

有鉴于此，咖啡店业者有义务放置可移动的屏风，以便将吸烟区与非吸烟区隔开。唯有这样，才能有效保护非吸烟者的健康。

有诸多疾病皆因吸烟所引起。我就有一位朋友因为长期吸烟，结果不幸罹患肺癌。之前进行的几轮化疗均告无效，目前病危，随时会丢失宝贵性命。

根据医学研究，非吸烟者也可能因为不经意吸入二手烟而患上与呼吸系统有关的疾病。倘若如此，这对广大的无辜非吸烟者来说，是非常冤枉的！

我清晰记得有一回在裕廊东中心的咖啡店用餐时，就遇到一名中年彪形大汉在吸烟区的座位上吞云吐雾。当时他正在抽着一种印度尼西亚牌子的香烟，烟味奇臭无比，所以我赶紧捏住鼻子离开座位，试图换去另一个座位尽量远离他。

不料，我的举动竟惹怒了他，他当场大发雷霆，随即抛出一连串闽南粗言秽语谩骂我。我被这突如其来的一幕吓到，并不经意与他对望，他还作势要打我！常言道：好汉不吃眼前亏。为了避免与他有任何肢体冲突，我立马将剩余的食物打包带走，迅速离开现场。

如果咖啡店有放置屏风，就不会发生这类不愉快事件。希望有关当局能考虑我的建议，要求所有咖啡店业者放置屏风隔开非吸烟区和吸烟区，以捍卫大部分国人的利益。