交流站：单身当然不是罪

7月15日《联合早报·交流站》有一篇标题为《单身不是罪》的文章，觉得蛮有意思的。作者韩恩颀举例说明现代社会的一种趋势，就是想方设法让别人或自己“脱单”，这一番操作还真让人啼笑皆非。本人十分赞同作者的看法，单身充其量也只是一种个人选择而不是处境，它即不是一种错误，更谈不上是罪。

我身边不乏单身者，男女都有，大多数没结婚，但也有一些是结婚后离婚重新成为单身一族的。单身者就如普通人一般，有自己的事业、嗜好、生活和朋友圈。毕竟都是成年人，他们可以为做出这个选择而负责，实在用不着解释或交代，更不须要有过多无谓的情绪（如觉得丢脸、惭愧或内疚）。对于懂你的人，根本无须解释，互相尊重即可。对于不懂你的人，只要不是吃人嘴短，拿人手短，倒也不须浪费口舌去解释什么。

凡事都有两面，婚姻里有苦有乐，单身亦然，正所谓“彼之甘露，此之砒霜“，无非就是各人的际遇不同罢了。每个人的故事与经历都不同，压根儿没有必要去相提并论。

身为亲朋好友，我不主张打着“我是为你好”“我是为你着想” “我不会害你” 等等旗帜去干涉别人的个人问题，也不喜欢别人触碰我的底线。如果碰到关心你的亲戚，试试笑着把话题岔开，毕竟伸手不打笑脸人嘛。一旦碰上难缠又不识趣的，大可不失礼貌地反驳“既没吃你家大米，也没用你家咸盐，你就别瞎操心了呗！”

身为一名母亲，我没有想过以后两个孩子一定要先成家后立业，或在某个年纪就谈婚论嫁结婚生子。我的想法是，儿孙自有儿孙福，只要他们开心健康平安比什么都重要。我也没有什么传宗接代的观念，反正家里又不是有皇位或百万财产要留给后代去继承。再说，我们家要是真的绝后，也不至于导致人类灭亡吧！

老实说，我了解“人养我，我养人”的传统观念，但是每个人的想法和想要的生活不尽相同，选择的人生轨道也不一样。人生短短几十年，每个人怀着信念完成自己的人生旅途，尝尽个中酸甜苦辣。要是这一生因为迎合外界（例如父母、社会或国家）的期望和眼光，纵然获得认可，也依旧会觉得不开心，那倒不如按自己意愿和步伐潇洒走一回。无论人生的选择是什么，尽全力挥洒出色彩，写下属于自己独有的精彩篇章，别让生命留白。