尊重彼此的私人空间权利

《联合早报》7月18日的社论《负责任地共享公共空间》提到居民使用共享公共空间的责任，并提出有关当局有必要对公共空间的使用权，制订更明确的规定，避免占据或滥用的现象沦为常态。

我认为还应该关注邻居之间的私人空间权利。不论是住在政府组屋或是私人公寓，当我们在家时，都希望享有平静和安全感，不希望被干扰。大家互相尊重，才能维持健康的邻里关系。

深夜的喧哗、刺耳的音乐、震耳欲聋的电视声等，都可能剥夺邻居的睡眠权利。二手烟不仅影响他人日常生活，更严重侵犯非吸烟者的健康权益。这些不尊重他人的行为往往导致邻里关系紧张，引发争吵，甚至演变为难以调解的矛盾，最终形成恶性循环。

允许把房子出租给不熟悉规定的外国人，也可能加剧这些问题，因为他们可能不了解本地组屋的一些条例和规定。

在中国、英国及其他国家，私人生活安宁的权利受到法律保护。以中国为例，根据《民法典第1032条第二款》，公民有权享有安宁的私人生活，禁止任何组织和个人非法侵入他人的私人空间、干扰他人的生活安宁。

新加坡缺乏类似的法律保护，居民得自行解决邻里纠纷。当局只有在极端情况下才会介入。这会导致居民和当局在处理未明文规定的问题上浪费时间和资源。

如何判断行为越不越界？如何界定可容忍的限度？这些都需要明确的法规和法律，以便在解决纠纷时有原则可循，不但可以保护受害者，也能让肇事者为自己的行为负责。

政府应借鉴其他国家的经验，制定相关法律法规，明确规定居民的权利和义务，并处罚违规行为。同时，加强对新居民的教育，特别是外国租户和新移民，确保他们了解并遵守新加坡的居住规定和社会规范。

尊重邻居的私人空间权利不仅是个人修养的体现，更是社会和谐的基础。只有通过明确的法律法规和政策，保护居民的私人空间权利，才能真正实现人与人之间的和睦相处，建设一个和谐、关爱的社区。