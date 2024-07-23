交流站：何不借此机会异中求同

自《歇息中和红头巾》这幅大型壁画完成以来，各界人士对此褒贬不一。有人建议修改，有人则建议保留。经过数周后，终于有了结果，市区重建局已在7月10日发出文告，使壁画得以保留。相信这个结果必定有人欢喜有人愁。

从批判一方的视角，他们认为壁画中的红头巾不符合三水女子刻苦、朴素、勤俭的形象。虽然，身穿一袭蓝衣、蓝裤，头上系着红头巾，但她那风采撩人的体态和销魂的眼眸，似乎与她的服饰很不对称。她手指间还夹着一根烟，仿佛正在散发着谈谈的风尘味。另外，既然壁画展示的地点是在熙熙攘攘的公共场所，作者和相关人士必须有责任设想画作可能造成的负面影响。

支持的一方则认为，应该尊重艺术家创作的自由空间。毕竟，那也是红头巾休息时的私人空间。画家肖恩曾表示，他并没有借此提倡吸烟的意图，再说只不过是手里捏着的一根烟，应该无伤大雅吧？

肖恩这幅壁既写实又传神。画中女子右手提着烟，左手捏着一道平安符，仿佛对视着正在打量着她的人。她或许也怀有自己的心思与憧憬，然而为了赚钱养家糊口，只好离乡背井，抛头露面，在外打工。我们无须对她手里那根烟过于苛刻，毕竟她的保健意识在那个年代仍然有待增强。因此，笔者认为画中女子的举止，只能代表她个人的行为。无论她有否染上烟瘾，都不具象征意义。若她手里握着的是一本《唐诗三百首》，是否就能免遭非议？

假设若干年后，有位画家要重现2024年本地小市民的生活场景，而他画的壁画，描绘的是博彩公司投注站前长长人龙的景象。大伙为了赢得1000万元的奖金，甘愿暴晒街头也在所不惜。这是否就反映我们这一代人都是嗜赌成性呢？壁画创作者该不是在提倡人们赌博吧？又假设，当诸位看到屈原伫立于汨罗江畔的山水画时，该不会萌生投江的冲动吧？

解读的权利永远归围观者所有，而创作的自由唯独属于艺术家本人。如果说，有人因为看见女子抽烟的壁画而染上烟瘾，那只能说明我们的教育体系确实令人担忧。这又叫我们的戒烟大使，情何以堪呢？

或许对于某些人来说，肖恩的画作“亵渎”了红头巾神圣不可侵犯的形象。在他们眼里，红头巾只能是纯洁朴实的，让红头巾抽烟太过“政治不正确”了。

话说回来，我们也应当尊重画家在构思和创作中所经历的过程。如果肖恩必须依样画葫芦，中规中矩地按史料记载呈现红头巾工作时的场景，他最多也只能称得上是一名画工而非艺术家。

小红点之所以吸引人，是我们的多元性和包容性。人人都可以拥有话语权，关键在于倾听与理解不同的声音，而不是一味地碾压不同意见者。既然《歇息中和红头巾》无须修改的现实已成定局，何不借此机会异中求同。