交流站：为什么国人体能素质下降？

根据今年1月的《新加坡公共部门绩效检讨》报告，新加坡居民的休闲运动参与率，从2017年的29.4%上升至2020年的33.4%。然而，每周至少进行150分钟中等强度体育活动的参与率，自2017年以来持续下降，从80.9%降至2020年的76.4%。这引发了对如何提高国人体能素质的重要思考。

我国一直致力于提升国人体能素质。政府已建成525公里的脚踏车道，并计划于2030年达到1300公里。此外，新加坡体育理事会的ActiveSG计划通过优惠的门票，激励公众参与健身和体育活动。然而，这些措施未能有效扭转体育活动参与率下降的趋势，部分原因在于国人没有从小培养运动的习惯。

体育锻炼是一种习惯，须要从小培养。如果我们能从小就热爱运动，这个习惯将伴随我们，让我们终身受益。学校的体育课不仅可以从小培养我们对体育的兴趣爱好，还能让我们在运动中体会到团队合作的重要性。

体育锻炼习惯须从小养成。在小学阶段，学生一般有足够的空闲时间，来满足每周150分钟的锻炼要求。然而，升入中学后，学业负担加重，课程辅助活动、专题作业和补习让学生几乎喘不过气，有时甚至须要熬夜完成作业，很难抽出时间锻炼身体，健康问题因此被忽视。中学的体育课时间通常又比小学减少约一半，这让中学生更少有机会活动筋骨。

为了解决这一问题，我建议加强中学的体育课程，以提高学生的身体素质，并在学习中找到平衡。同时，学校的运动会应该增加更多项目，如篮球、足球等，不要求学生是某个领域的高手，而是鼓励他们勇敢参与，培养锻炼的兴趣和团队精神。

提高国人体能素质须要全社会的共同努力，特别是在教育和政策支持方面。通过这些努力，我们可以为新加坡的未来建设一个更健康、更有活力的社会。