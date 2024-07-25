交流站：忠实早报读者的心声

阅读了7月21日《联合早报》的《实况报道：英语太强势还被科技颠覆 本地母语媒体如何谋出路？》后，内心五味杂陈。这是我第一次深刻认识到，非英文媒体在新加坡的生态环境中生存是多么困难。然而，有多少人真正正视这个问题呢？

我已经阅读早报40年了。每天早晨第一件事就是翻阅早报的新闻和言论版，然后才开始其他的日常事务。

这些年来，早报一直是我的良伴，我自然非常关心它的顺逆。虽然偶尔会看到华文媒体销量下滑的消息，但当我从《实况报道》获知确实数字时，不禁心中一寒。

10年前，包括早报《新明日报》和《联合晚报》在内的本地三大华文报，每日共发行30多万份。晚报2021年与新明合并后，现在余下的两份华文报，纸版发行量约为当时的三分之一。情况竟然如此严峻！难怪李慧玲社长在受访时语重心长地说：“如果完全依靠市场的力量，在本地，早报一线生机都不会有的，我们哪里有资源去转型？”

对于热爱早报的读者来说，这番话无疑令我们黯然神伤。虽然我们都知道忠言是逆耳的。话虽如此，难道没有其他选择吗？

我喜欢早报的原因在于它的报道具有高度公信力。中国的央视新闻经常会引用早报的观点来评论重大时事。因此，每当网上或其他社交媒体上出现重大新闻时，我都会等到早报报道后再转发给他人，因为我信任它的准确性。

同时，我也喜欢阅读早报的社团新闻，这是本地英文媒体很少详细报道的内容。早报的交流版和言论版也是让读者了解本地人对国家政策和时事热点看法的重要窗口，有时我也会投稿发表自己的见解。早报的讣告是我获知朋友或其他亲人故去的重要渠道。

对于我们这些年长的读者来说，早报已成为每日的精神食粮。然而，作为一个企业，早报的生存必须依赖于营销和盈利。没有这两根支柱，企业的一切都是空谈。作为读者，我提出以下几点建议:

一、广告营销方面：建议采取更积极灵活与有创意的做法。例如，增加分类广告版的广告种类，并以更生动有趣的方式呈现。讣告是早报的优势，可以利用多年来建立的独特地位，用更有创意的语言表达信息。此外，也可以考虑设立一个喜事版来满足读者的需求，并建立一支强大有效的营销团队，推动这些改变。

二、内容方面：扩大交流版的版面，这是了解本地读者最直接的窗口，或许可以考虑刊登英文来稿。希望言论版能有更多本地化的文章和评论，目前国外学术界作者文章的比重较大。我认识的早报读者都非常重视这两个版面的内容和质量。

新加坡目前有约300万华人居民人口和100万外来长住华人，总华人人数达到400万。如果早报能够提供符合他们需求的内容，这应该是未来潜在的客户来源。

目前早报纸版售价仅为1新元，少于一杯咖啡的价钱，就能满足读者的精神需求。希望关心早报的读者，能继续支持这份本地少有的精神粮食。

我希望早报能够认真考虑，并通过不断更新改进，为广大华文读者继续提供更好的服务。