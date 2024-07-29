交流站：为何转售组屋越卖越贵

殖民地时代，多数人住在乡村，亚答屋和锌板屋杂乱无章，比比皆是。

1961年5月25日下午，中峇鲁村发生火患，大火顺势延烧到河水山，摧毁了近1万6000人的家园，烧毁2800间亚答屋和约10座庙宇。这场大火成了新加坡建屋发展史上的一个转折点。

建国当初，为了改善人民的居住条件，政府推出“居者有其屋”政策，无非是希望国人头顶都有一片瓦，买得起自己居住的组屋。起初，政府组屋不太受欢迎，因为开销大、费用多，又没有甘榜的守望相助精神。后来逼于无奈，大家只好勉强接受，住久也觉得习惯。

1974年，我买了在马林百列的第一间三房式组屋，售价才1万3500元。10年后的1984年，我们搬迁到如今的淡滨尼地铁站正对面，单层的公寓式组屋单位，售价也只不过是11万1200元。

政府卖给国人的组屋都有津贴，所以售价相对便宜，大家才买得起，符合“居者有其屋”政策。在那个年代，建筑材料比现在便宜许多，组屋也受到种种限制，不能随便出租或售卖。

“住”是国人切身的问题，住有定所不致四处流浪，工作才能安心。那个年代，申请政府组屋须要等多少年我们就等，不像现代人嫌东嫌西、急功近利、没有耐性，也不计后果。

其实，年轻人刚成家，只要买间建屋发展局推出的四房式组屋就好，不须要购买转售组屋或私人公寓。就算将来有了孩子，也有足够的房间给他们住，无须再找房子搬。购买私人公寓或转售组屋，价格更贵不在话下，须要大量贷款才可应付。这笔债不是一两年就能解决的，务必三思。

如今市场上的转售组屋，价钱越来越贵，是需求殷切造成的。据非官方预估的数据，本地6月份共有96个组屋单位，以至少百万元转手，比5月份多了22个单位。

前几天，有间五房式组屋的转售价竟然高达173万元。组屋转售获利丰厚，如不加以管制，就会让人觉得：是否已乖离了“居者有其屋”政策的初衷？

五房式组屋转售价逐渐攀高令人忧心，因为这也会带动其他类型组屋的转售价。有些人急着要有自己的房子，便购买成熟区的转售组屋。这背后其实都有原因，如为了方便探访年老的父母、交通方便，上下班可以节省时间，抑或是附近有学校，孩子上学不用舟车劳顿。

为了制止组屋转售价继续攀高，除了政府加强管制之外，也得大家合作。转售叫价高，没人问津卖不出，时间久了价格自然会滑落。