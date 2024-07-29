交流站：住较大私宅就很好吗？

根据一家房地产公司的调查，有48%的受访组屋屋主希望能提升至较大面积的组屋或私人住宅；希望提升到较大私宅的屋主占了27%。

住较大的私宅，生活就会变得更好吗？其实，我国独特的组屋，面积并不小，对小家庭而言，夫妇两人加一个孩子，一间四房式或五房式组屋，居住空间便绰绰有余。若以1000平方英尺计算，每人有约300平方英尺的空间，怎么会太小？

相反地，看看私宅，以公寓为例子，多数在1000平方英尺左右，不比四房式或五房式组屋大多少，但屋价却比向建屋发展局买的组屋贵上好几倍。之后的房地产税、维修费、管理费等开支更不容小觑。除非个人或家庭总收入可观，否则余生就是痛苦的负债人，生活怎能写意自在？

调查发现，有44%年龄在30岁至40岁的组屋屋主，希望提升至较大间的私宅。若以35岁计算，这一群人或许收入丰厚，有足够资金应付之后的开支，但未来二三十年也许还得量入而出，没有住组屋的洒脱自在。当然，这是个人的选择，没有对错，只有得失。

房子太大，打扫就很费时费力，这也是很多人大屋换小屋的原因之一。空出来的房间，有人不喜欢与外人共住，不愿意出租，但不租却白白空置，还得不时打扫。除非家里人口多，否则住得太大间更显空荡荡，无比冷清凄凉。