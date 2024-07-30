交流站：确保直接收生计划公平公正

近日，一名篮球教练因涉嫌受贿，帮助学生进入名校而被调查的新闻，引起广泛关注。在小六会考即将来临，直接收生计划的面试正在如火如荼进行的敏感时刻，这则新闻无异于一记重锤，砸在众多学子和家长的心上。

新加坡以清廉闻名。如今竟然爆出这样的新闻，笔者对此深感遗憾。这样的事情对孩子的影响深远。

笔者周围不乏从稚龄时期开始学习体育技能的孩子。家长最初的考量多是为了强身健体；随着孩子的成长，进入小学后，孩子技能的精进让不少人能进入校队，代表学校出战，为校争光。

当孩子一天天长大，中学的择校必定成为绕不开的话题。拥有一项精湛体育技能的孩子，多数会考虑通过直接收生计划，争取进入自己的理想中学。为了这个目标，在小六会考这一年，孩子往往加大训练量，同时必须兼顾四门考试学科的学习。他们的家长陪学习、陪训练，当司机全岛四处接送，大家甘之如饴，因为皆为同一个目标努力。

现在爆出有教练可能涉及受贿，笔者为曾经被这样的操作所影响的学生感到唏嘘。

很多年前，笔者就从朋友口中听说，孩子找名校体育教练上私训课，当时的想法是孩子需要好的教练，而教练也为生计而忙碌，这是一举两得的正面做法。但这之中是否有漏洞，让人利用辅导孩子牟利，踩着灰色地带发财，值得我们深思。

我相信学生们都有刻苦训练，毕竟参加面试也是比个人技能，就算走后门，技术也不能太差。但是，如果教练利用职责之便，让收生的天平倾向金钱一方，对其他学生而言，公平公正何在？

直接收生计划选拔的对象是技能精湛的学生，被贿赂之手推离校门的学生当中，是否有被埋没的人才？我们不得而知。如果有，笔者深为那些孩子感到痛心。

笔者认为，从短期影响来看，本地学校每年举办的校际体育比赛，代表学校参赛的队员，是否真正是学校想招募的优秀队员，比赛结果是否受到影响？从长期影响来看，如果有家长用金钱为孩子买名额，这是否在告诉孩子“有钱能使鬼推磨”？这是在培养什么样的价值观？会不会影响孩子的认知？他们将来踏入社会，为人处事、思维方式以及遇到困难后的处理方式，会受到怎样的影响？再往深处说，如果真有教练不当拿人钱财，是否想到他们已经改变了一些孩子未来职业道路的选择权？