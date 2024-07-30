交流站：奖励自律制约医疗消费

一个国家的医疗消费，往往会像一匹脱缰的野马，难以掌控。主要的原因是，医疗是人民的基本生活需要，政府为了让人人都能负担得起，提供津贴与全民医保，但无意间却助长民众的医疗消费。

我国政府自2011年起增大医疗津贴，于2015年推出终身健保（Medishield Life）计划，国家每年的医疗开支10年来从70亿元倍增到目前的170亿元，而且还会逐年大幅度地增加。另一方面，我国人口快速老龄化，年长人口越大，医疗需求越多，不但政府的津贴有增无减，全体国人将来须支付的医保保费，也会因医疗保险承担风险（索赔）的加大而步步高升。医疗开支的无限增加，势必影响国家与个人未来的财政及其他方面的支出与发展。

面对飙升且势不可挡的国家医疗支出，政府无法限制个人的医疗消费，但却可通过奖励自律消费的方式，遏制医疗津贴与医保索偿的增幅。

政府可考虑采取类似汽车保险的做法，给予在一年内无需医疗服务的民众，在每年医保保费的支付上，一笔“无索赔花红（Non Claims Bonus或NCB）”作为奖励。在同一年内，不必看诊也因此无需政府医疗津贴的民众，也可得到NCB作为鼓励。这笔奖励金存入个人公积金保健储蓄（Medisave）户头，还可增强国人日后个人医疗支付的能力。

每年需要医疗津贴与医保索赔的国人毕竟仍属少数。有了NCB的奖励，全体国人将更关注自己的健康状况，更愿意改变生活习惯，对医疗开支也将更为谨慎与自律。这也可更有效地杜绝因有私人医保“不用白不用”的“自助餐消费心态”，减少许多无谓的医疗浪费。

另一个重要的举措是未病防病，减少日后问诊的概念。政府去年7月推出的“健康SG”全民保健大计，通过邻里的西医诊所建立固定的医患关系，定期检查并关照国民的身体状况。这项不但免费还有奖励金的全国预防性医疗计划，推行不到一年，就得到近100万名年长国人的响应与参加，显示奖励可发挥积极作用。

目前健康SG是以采血与粪便等生理样本的被动医检为主。针对老龄化人口，中医可通过针刺、推拿、拔罐等手段，对年长必定劳损的腰颈等部位起着舒筋活络、通畅全身气血的作用。因此，政府也应尽快考虑把中医纳入“健康SG”，如同车辆定期维修检查一样，主动调理国人的身体状况，起着小病治病，无病防病的作用。

如何管控不断增加的医疗开销，是老龄化国家面对的棘手问题。“上工治未病”，通过奖励自我保健、医检与自律消费，加上定期中医调理，可健全我国特有的全民医疗保健工作。