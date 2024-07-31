交流站：如何帮助国际学校学生融入本地生活？

新加坡的教育吸引许多外国学生前来求学，由于年龄以及学习体系等因素，很多留学生选择国际学校而非政府学校，使得国际学校的学生人数，在这几年呈井喷式增长。

十几年前的国际学生因父母短期工作需求而来，现在的留学生则是为了接受更好、更加国际化的教育慕名前来。他们当中有的很小就进入国际学校体系，度过小学、中学、高中，甚至大学时光，在新加坡的生活已然成为他们重要的人生经历。

然而，国际学校的成长环境， 使得他们成为一个特殊群体。虽然长期在新加坡定居、生活，但跟新加坡本地的联系并不紧密。他们被称之为“第三文化儿童”，既远离本国文化，也非完全融入另一种文化，而是位于两者过渡地带的一个特殊群体。他们常常有着身份认同与归属感的困境。

作为一名国际学校学生， 我常常在想，怎样才能帮助“第三文化儿童”更好地融入本地社会。对此，我想提出两点建议：

一、通过饮食与生活文化作为切入点，吸引留学生了解新加坡。小贩中心与巴刹是新加坡特有的文化组成部分，但国际生通常因为不熟悉这样的生活方式，很少参与。

如果能够通过更多的宣传和体验，将本地特色的饮食、语言和文化介绍给国际学校的学生，应该能够帮助他们走进社区，认识本地居民，增加对本地文化的理解和喜爱。

二、通过社区活动建设文化桥梁。许多社区活动中心在农历新年、开斋节、屠妖节和圣诞节举办活动，但宣传却仅限于社区聊天群或在组屋底层的海报。这很难让国际留学生获取相关信息，因此错失参与活动的机会。社区组织不妨跟国际学校合作，邀请那里的师生参与，不仅可以帮助他们更好融入本地社会，也能够让本地居民有机会跟他们交流。

国际留学生作为新加坡社会的一分子，值得我们更加关注。大家可以集思广益，让他们在这里找到归属感。