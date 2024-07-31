交流站：宗乡会馆应团结求变求新

新加坡的宗乡会馆因内部纷争而闹上法庭的新闻时有发生，这揭示会馆管理上的严重挑战和缺陷，不仅削弱凝聚力，还给外界特别是年轻人留下负面印象。

宗乡会馆历史悠久，是文化传承的重要枢纽，也是凝聚社区力量和促进社会融合的核心。早期的华人移民通过会馆建立联系，相互扶持，形成牢固的社会网络。然而，随着时代的变迁，这些民间组织面临日益严峻的挑战，包括会员老龄化、意见分歧，以及代沟问题。

此外，会馆的活动缺乏吸引力，不易吸引非同乡如新移民，也缺乏创新意识。年轻一代对参与宗乡会馆活动的兴趣不高，甚至戏称它们为“老人俱乐部”。我们必须思考如何吸引年轻人参与，让宗乡会馆能够在新加坡持续生存和发展，而不是让内部纷争影响年轻人对它们的信任和支持。

吸引年轻人加入是关键，以下是我建议的一些策略：

一、现代化管理与透明度：

会馆应采用现代化管理模式，提高透明度和公信力。引入年轻人参与管理，注入新的活力和创意，有助于会馆应对新时代需求。

二、数码化与社交媒体：

会馆应充分利用社交媒体和数码平台，扩大影响力和吸引力。通过线上活动、直播和社交媒体互动等方式，可以让更多年轻人了解和参与会馆的活动。

三、敞开大门，融入多元文化与新移民：

新加坡的多元文化环境，为会馆提供包容和开放的平台。许多来自中国及周边国家的新移民，渴望更好地了解和融入本地社会。

会馆应欢迎不同籍贯和来自世界各地的新移民加入，促进文化多样性和融合，并为他们提供必要的支持和资源，帮助他们在新加坡顺利扎根。

四、语言培训及儿童写作营：

设立成人华语培训班，提升会员的语言水平；资助年轻领导层会员到孔子学院、中华总商会等机构深造，增强他们的沟通技巧和文化底蕴。

开办儿童华文写作营，通过游戏、绘本创作和故事接龙等活动，教导写作技巧，提升青少年的语言表达能力，培养写作信心和对华文的热爱。

五、组织历史导览健行团：

会馆定期组织历史导览健行团，带领参与者探索新加坡重要的历史景点、参观不同籍贯的会馆，帮助大家深入了解本地文化和各个籍贯先辈南来移民的故事，增强归属感和自豪感，激发新移民加入会馆的兴趣。

会馆的领导者须要保持开放心态，注重整体利益，促进内部团结与和谐，在求同存异的基础上激发新进和年轻会员的发展潜力。唯有如此，会馆才能在新加坡这片多元文化的土壤上深耕久远，传扬独特的文化遗产与核心价值，并不断焕发新的生命力。

作者是新加坡社科大学中文系学生