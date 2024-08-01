交流站：国庆之际话爱国

移民是爱国的吗？爱的又是哪一个国？ 如果答案是都爱，最爱哪一个呢？有没有更爱或者偏爱呢？

有很多人质疑，一个移民去别的国家的人，难道是爱国的吗？一个人离开生养自己的祖国，远走他乡，还可以算作爱国吗？作为一个26年的老移民，我想说一下自己的一些切身感悟。

1998年国庆日前一天，落地来到新加坡。当时的中国在经济等各个方面，和新加坡的差距还是比较大，移民的初衷只是为了赚钱、开眼界、闯天下。一转眼26年过去了，从最初的什么都不习惯，逐渐到入乡随俗，直至现在变得喜欢，或者说是习惯到了一个程度，就喜欢上这里的一切。但是，无论多么喜欢现在的这一切，这并不影响我仍然怀念，仍然喜欢故乡的一切，尤其是故乡的食物。这种爱不是非此即彼，不是只能爱一个，可以说是同样的爱，同等的爱，没有哪一个爱比另外一个爱来得更强烈，只是不同的爱。

我爱我现在所生活的国度。我在这里安居乐业，我也衷心地希望这里的一切继续往美好的方向发展，国家繁荣昌盛，人民生活安逸平安。与此同时，我也希望我出生的祖国兴旺发达，国泰民安，偶尔碰到家乡来的移民或游客，听到乡音总是倍感亲切，聊上几句，总是那么的惬意舒服，彷佛回到了家乡一般。

爱有很多种，同时爱不同的国家，我们的爱在这里没有局限性，我们的爱并非只能是单一的选项。对于移民而言，最为煎熬的就是当自己最爱的两个国家发生冲突时，就如同看到自己的手足要交战般让人焦虑。相信很多马来西亚、印度、菲律宾等在此安家落户或工作的人也有同感吧。好在新加坡政府很注重睦邻友好，在本国经济高速发展的同时，也以互惠互利共赢为原则，因此得到亚细安以及很多国家的尊重；身为移民，甚感心慰。

在多年的移民生活中，可能最大的困扰就是当有人违法乱纪，或行为有悖逆道德规范之时，总能在脸书或IG留言中，看到有人不论青红皂白地猜测：一定又是PRC、Malaysian lah，言下之意，似乎没有新加坡人会干这种事。这有点绝对，太过以偏概全，不够理性论断是与非。这些个人行为不能代表整个国家的人民；但也感受到作为新加坡人，严以律己的那份自豪!

每一个离乡背井来到这里的人，都是带着对美好生活的向往而来。我相信大部分的人也都是遵纪守法，尤其是那些在基层的劳工。他们没有家人的陪伴，孤身在外，也为新加坡的繁荣做出贡献，我们应该善待他们。

刚参加国务资政兼国家安全统筹部长张志贤的白沙—榜鹅集选区社区基层领袖答谢宴。这是我为这个社区服务的第五年，每年都和邻居及志愿者一起挂国旗、装点社区。每每此时，都能感受到居民对国家那浓厚纯朴的热爱之情。

生日快乐！在此祝福年轻的新加坡，这个美丽的小红点，国泰民安，繁荣富强，直到永永远远。