交流站：新加坡华族文化促进新移民融入

文化是什么？按照约定俗成的标准，文化的基本内涵就是语言、文字、习俗。当然，习俗涵盖甚广，举凡衣食住行、生丧嫁娶等等，都是习俗的一部分。我想就在这个基本范畴，浅议新加坡华族文化对华人新移民的积极影响。

华人新移民是新加坡华族文化的自然贡献者。新移民的到来，不仅带来港澳台大陆当代的文化特色，而且提高新加坡华族的母语水平，丰富新加坡的华族文化。

不用说文化大家、文化达人的到来掀起的一波波热潮，即便是普通老百姓的到来，也带来不同地域圈子华人新鲜的语汇，新奇的物事，给本地的华族文化注入鲜活的文化血液。

新加坡华族文化促进新移民的社会融入。世界各地的华族文化源于中华文化，但因地制宜，各地的华族文化已形成不同于传统中华文化，不同于当代中国中华文化的特色。

单就新加坡而言，文字、语言和习俗都有许多独特的地方。但毕竟同根同源，由于新加坡华族文化环境完备，新移民能通过语言交流和日常生活观察，迅速地了解差异性，理解本地华人行事处世的方式，渐进地从“客随主便”到潜移默化成为新加坡华人的一员。较之华人新移民到达美国、融入美国社会的历程，新加坡的华人新移民幸运得多。

更为重要的是，新加坡华族文化担当着重塑华人新移民的使命。当你宣誓成为某一国公民的时候，你的国家归属在法理上已不容置疑，但更重要的是文化归属感。

一方水土养一方人。你可以呆在家里看中国的电视剧，天天吃麻辣烫，但你走出去呼吸的是不分四季湿热的空气，和你交谈的华人用的是混有方言、华语、马来语及英语的本地语言；你还会看到组屋楼下的丧礼、烧冥纸祭拜、排队上巴士、排队付钱等等。这些是新加坡华族文化在社会、环境、个体上的具体体现，促使你思考、了解、吸收，直至慢慢改变你的语言习惯、行为举止甚至思维方式。

我从中国来到新加坡生活30年，已成为公民。感触最深的就是本地华人社群保存的民间文化传统，比如初一、十五焚烧冥纸给逝去的亲人，比如七月歌台，比如宗乡会馆颁发奖助学金给各年龄层的学生。这些习俗传递的是华族感恩先人、不畏往生、回馈社会的理念。

如果新移民来到新加坡三五年后，能改掉在路上拨开人走过去的习惯，学会说“对不起”；能够礼貌对待收碗盘的安哥、安娣，会对他们说“谢谢”；能够处处耐心排队，去咖啡店食阁，还会点“Kopi Siew Dai”“Kopi C Kosong”等等，就算比较成功地融入新加坡了。

文化重塑个体。培育、发展好新加坡的华族文化，对促进华人新移民更好地融入本地社会意义重大；对自然生育率不足以弥补人口替代需求的新加坡，影响深远。