交流站：职场上的年龄歧视

很多公司和机构都不愿意聘用较年长的员工，这就是职场上的年龄歧视。新加坡的法定退休年龄和重雇年龄已延至63岁及68岁，社会上有不少年长者想继续工作。如果职场上存在年龄歧视，年长者就可能找不到工作。

最近我上网购物，递送员是一名60多岁男子。他看起来身体硬朗，走动很快，还会使用智能手机。当他把东西送到时，就用手机拍下我的门牌，作为交付记录。他算是乐龄人士了，还能够继续工作，属于自雇者。这份工作对他来说还不错。

改变职场上的年龄歧视并不容易。社会须要营造接受年长者工作的氛围，认可他们继续在工作岗位上发挥作用的价值。年长者的社会经验和专业知识须要获得肯定，才能减少职场上的年龄歧视。

年长者也须要接受培训和有受训机会，学习新知识和新技能，以适应新时代的发展。所学习的技能要有市场需求，才能获得就业机会，因此不断地自我提升是非常重要的。

在数码化的新时代，学会并掌握相关知识和技能是生存的关键。例如，当司机须要学习使用智能手机、导航系统和上网等技能。乐龄人士要学习这些知识和技能可能不容易，但如果不掌握，就难以顺利就业。

不论是蓝领或白领工作，都有年长员工可以发挥的地方。我们现在看到不少清洁和餐饮业的员工，多为年长者。在专业、高知识领域，年长的医生、律师、新闻从业员等可以退而不休，教导新人，传授经验。

年龄不应该成为继续工作的羁绊和束缚。在任用员工时，最好不要只考虑年龄，而应考虑他们的知识、技能、能力和品德修养。如果把这些因素作为考量标准，相信乐龄人士会更容易在职场上保持竞争力。