交流站：从乐龄独居的隐忧谈起

近期有多则关于独居老人去世后无人发现，最终成为腐尸的新闻。这些报道引起社会各界对独居老人生活状况的担忧。除了感到不胜唏嘘，许多乐龄人士也不免忧心忡忡，担心自己有朝一日会面临同样境遇。

身为乐龄人士的我，一直在思考该如何解决这个问题。以下是一些建议：

一、设立专线及紧急联络设备：有关政府部门可考虑设立一条专线，派遣专门人员处理独居老人相关问题。有些独居老人可能没有电话。因此，应考虑为有需要的乐龄人士提供电话以及紧急按钮求助设备。

二、在组屋区设立关怀办事处：鼓励尚能步行的乐龄人士参加活动。对于行动不便的乐龄人士，可以派遣职员或义工上门探访，确保他们的生活状况良好。

三、亲友及邻里关怀：鼓励独居老人的亲戚或朋友，经常拨打电话关心他们的生活和健康状况。邻居也应多加关注，留意独居老人的安危。

四、参与社区活动：鼓励乐龄人士多参与社区活动，这不仅有助于他们结交朋友、开阔视野，还能积极面对生活，对身心健康大有裨益。组屋楼下的空旷空间应善加利用，开展更多社区活动。

五、制作正向积极的宣传材料：制作宣传关怀社区活动和关心独居老人的短片、海报，倡导大家关注这一问题。

六、加强教育与家庭关怀：学校应继续培养学生关怀和助人的意识。父母也应以身作则，孝顺长辈，同时也关怀他人。

这是笔者的一些想法，虽然知道执行起来确实不易，但希望抛砖引玉，引发更多人思考并提出更好的解决办法。如果大家都不关心独居老人，这个问题将会日益严重。我相信，大家绝不会对这一令人担忧的问题视而不见。