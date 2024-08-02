交流站：如何保障乐龄人士免受诈骗？

我的太太从5月至今，深受诈骗之害，信用卡被盗用损失了1500多元。她5月1日授权一笔钱，转账到香港一家机构，5月2日她的手机收到储蓄银行的短信，以为是前一天的授权转账的确认，就没回复。银行职员之后在处理她的投诉时，才发现那是另一笔未授权的交易，但因她没有回复，所以银行就没有跟进。

在毫不知情之下，太太的信用卡一直被盗用在日本购物，有十几笔交易。6月中收到银行账单，才赫然发现被盗刷1500多新元。她马上通知银行，也在银行的建议下报警。但银行没有告诉她报警之后得再主动跟银行联系，导致她一直在等银行的跟进。

之后，我太太到中峇鲁的储蓄银行求助，包括等候在内前后花了三小时，两名职员最后给的答复是：不能追讨。我再陪她到淡滨尼世纪广场的储蓄银行，也花了将近两个小时。过程中，我们发现中峇鲁分行的职员竟然没有记录她的投诉，幸亏她保留了那天的排队号码为证。淡滨尼分行的职员非常有耐心解释，但最终还是无法追回被盗刷的款项，只取回不足50元的两笔不明交易的款项。

我太太年近70岁，受过教育，仍无法躲过信用卡遭盗刷厄运。银行应该再推出一些应对措施，比如转账交易授权的短信，发了一次之后，若客户没有回应，是否可以再发第二次？如果突然有不寻常、频密的信用卡交易，银行系统能不能自动发出提醒信息？

至于银行职员的素质，中峇鲁分行的令人十分失望，淡滨尼分行的则非常专业。银行必须加强职员的培训。