交流站：三心一身 教学华文

在过去的36年里，笔者深入故纸堆中去学习传统文化，从中悟出文化传统的大江大海。口说无凭，以《西游记》为例，分四个重点，来说明“三心一身，教学华文”的道理。

一者、思想的心。笛卡尔说：我思故我在，反对者不少，笔者却认为他抓到了人类理性的力量泉源，有功于人类文明的探索。新加坡人教学华文，病痛在于没有启动大脑的深度学习与深度思考的能力，所以眼前一片黑暗，摸索前进。依笔者之见，激活人类理性之光，唤醒内心世界的大师兄孙悟空，不是出家人的事，而是每个好学深思的人的事。

二者、情感的心。基督教说博爱，佛家说慈悲，儒家说仁者爱人，说的都是二师兄猪八戒的净化之后的感性。没有经过净化的感性，好比是海面上的惊涛骇浪，无比凶险；净化之后的感性，好比是海底世界的一片宁静，无比美丽，虽然也同样暗藏生命危机。

新加坡人教学华文，没有接通内心深处的真情实感，只是为了考试或饭碗来教与学，令人叹息。

三者、意志的心。俗话说：有志者，事竟成。又说：天下无难事，只怕有心人。反之，没有志，什么都成不了；没有心，什么都难。所以，华文难学没错，但是更难的是你没有心来学。世界上比学华文更难的事，比比皆是，但不乏有心人去做，并取得辉煌成就。新加坡人教学华文，没有三师弟沙悟净“确立人生定位与方向”的大愿，难怪困难重重、怨声载道。

四者、载体的身。21世纪的华文世界涌现不少智者。一名智者说：身体是宇宙礼物。另一名智者说：身体是生命的载体；人字一撇是生命，一捺是身体。宇宙礼物打开了，没有别的，就是上述“三心”的“生命”。思想、情感与意志就是“三位一体”的生命，以人身为载体。华文就好比是一个“人”字，一撇是文化的生命，一捺是语文的身体。只顾一捺的语文的身体的“唐三藏躯壳”，却不懂得开采一撇的文化宝藏的生命资源，这就是新加坡人教学华文“入宝山而空手回”的盲点区。

言有尽而意无穷，愿与有心人共勉之！临别秋波：“人”字一撇一捺，一撇是“天工智能”（人类生命），一捺是“人工智能”（科技产品），在人工智能时代“一撇一捺”携手同行，但要确保“天工智能”牵着“人工智能”的手，而不是“人工智能”牵着“天工智能”的手。看，这就是华文字的美妙，一个汉字就可以表情达意到这样的高度与深度。