交流站：方言与华语皆输的隐忧

建国总理李光耀于1979年发起的“讲华语运动”，今年已经进入第45个年头。正如运动当年有一首主题曲，其中一段歌词“不再用方言，大家说华语”所说，政府希望统一新加坡华人社群的语言，减少因不同籍贯使用不同方言而带来的沟通障碍。

李光耀认为，让大多数人掌握英语、华语和方言三种语言是一种过重的负担。因此，他提倡放弃方言，以更好地实现双语能力，至少掌握基本的英语和华语。他指出，讲华语运动不仅是语言统一的措施，更是增强文化认同和促进社会融合的重要策略。

尽管放弃方言可能引发对文化传承的担忧，但在多元文化社会中，建立一个共同的沟通平台尤为关键。华语的推广不仅大大提升新加坡华人之间的沟通效率，还增强了国家的文化软实力，使新加坡在国际舞台上更加自信和具备影响力。

这项运动展示新加坡政府在推动社会和谐和提升国民素质方面的远见卓识。通过推广华语，新加坡巩固了多元语言环境中的华人文化，为国家未来的发展奠定坚实的基础。这一语言政策不仅促进国民的双语能力，还在全球化进程中保留新加坡的文化独特性与竞争优势。

从那以后，许多国人积极响应号召，逐渐放弃方言，转而在家庭中使用华语和孩子沟通。他们的孩子从小养成和父母用华语沟通的习惯。同时，广播电台和电视台的方言节目也被华语配音节目取代。这一变化不仅反映语言政策的成功实施，也体现社会整体对于华语作为共同语言的广泛接受和认同。

经过40多年的推广，新一代对方言的使用逐渐减少。据《联合早报》2021年6月19日的报道，2020年全国人口普查显示，方言在华人家庭中的使用比率已降至11.8%。这个数据反映华语作为主要沟通语言的地位已经深入民心，成功促进华社的语言统一和文化认同。

然而，情况是否真的如此乐观？随着政府教育政策的调整，英语被确立为第一语言，华语退居为第二语言，再加上职场上几乎全面采用英语，华语在实际生活中的使用频率大幅下降。不懂华文和不讲华语在日常生活中已不再构成障碍，华语的实用价值显著降低。因此，许多国人开始放弃华语，转而使用英语作为主要沟通工具。

随着教育水平普遍提高，中年和青年除了在家中与长辈使用华语之外，更倾向于用英语跟子女沟通。这一趋势加剧华语水平的急速下降，甚至有学者指出，华语已经沦为仅在菜市场和熟食中心使用的语言。

2020年全国人口普查报告显示，47.6%的华族家庭以英语作为主要家庭用语，而使用华语的家庭仅占40.2%。值得注意的是，在讲华语的家庭中，有相当一部分是来自中国和马来西亚的新移民。

随着中国崛起，全世界掀起学习中文的热潮。此时，我们有必要唤起国人对华文华语的重视，改变过去忽视这一文化瑰宝的思维。否则，讲华语运动的政策将形同虚设，无法真正发挥应有的作用。那些只讲英语、轻视讲华语的家长须知：忽视华文华语不仅可能导致孩子失去与长辈及同胞的深层文化交流，还会削弱他们未来在国际竞争中的优势。只有重视并推广华文华语，才能确保我们的文化得以传承，同时在全球化背景下提升国际竞争力。

作者是新加坡社科大学中文系学生