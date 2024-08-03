交流站：语言表达能力靠成长环境

犹记得在上个世纪四五十年代初期，我住在柔中居銮叶豆沙路的穷乡。村口是芭窑低地，一条河流绕过，河边住着几户马来人，住浮脚楼，穿沙笼，斋戒月到了，他们都会在通往住家的小路上点煤油灯，夜里闪闪烁烁的。

我们村里的老奶奶总是这样嘱咐，千万别去触犯河边的人家，他们都有降头，冒犯不得。

过后南下新加坡读书，中学毕业后开始工作，成了公民。没有机会接触马来人，不懂马来话；人家问我从联邦来，竟然不懂讲马来话，豈不是笑话？ 我只好细说从头，告诉他们前因后果。

在职场上和马来人与印度人接触，开始学巴刹式的马来话，支支吾吾地说出来，力求能表情达意。

马来西亚建国初期，在电视里看到华族国会议员陈词的时候，用马来语发言……应该是不懂正规马来文，为了职务需要，半途出家，说得很辛苦。

过了一些时间，新生代国会议员都是语言专才，英语、马来语和华语都精通，好像广播电台，随时随地可以转换频道。

各族人民聚居地区，朝夕相处，水乳交融，久而久之就懂得对方的语言，有表达能力了，差别是多与少罢了。邻居一个男孩子，从小到大都和印度人为伍，讲起印度话，摇头摆脑，七情上面。

还有村里的华文小学本是华人子弟的教育培训中心，后来邻近胶园的印度人小孩和马来人孩童都来报名上课。几年光景过去，这些孩子们讲得一口流利的华语，后来谋生容易多了，也能促进各族群的认识和谅解。

我从小丧父，由客籍母亲带大，自然跟着讲客家话，海南话是在职场练就的。表哥表姐妹说客家话，父母过世后，他们散居各角落。我拜访表哥，开口说客家话，他却讲英语，他以英语教学几十年。我问：“儿女们和孙子女都讲客家话吗？”他说不了，全都讲英语，只有一个孙女在读书时有接触华文媒体，会讲华语。

上个世纪60年代，在罗弄阿苏海南村琼州人聚居的村落，早晚路上遇到，总会讲家乡话，互相问候一下。现在很少见到了。

这种情况，是否意味着失去表达能力呢？深思！