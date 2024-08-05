交流站：优化铁道走廊的建议

感谢国家公园局、市区重建局和陆路交通管理局的紧密配合，经过两年的维修和完善工程，铁道走廊中段于2021年3月重新开放，其他路段也在接下来几年陆续整修开放，深受远足徒步者和脚踏车骑士的欢迎，成为户外爱好者的天堂。

作为铁道走廊沿线居民，我在受益的同时也想谈谈自己的体验和建议。

因为住得靠近，所以可以天天去铁道走廊快走或慢跑。从海希德桥（Hindhede Bridge）到武吉知马上段桁架桥（Upper Bukit Timah Truss Bridge）之间的路面有待改善，这片由松软泥土、粉尘和沙砾构成的路面，雨天泥泞，晴天扬灰，大小各异的松散砾石，小的卡到鞋底，大的踩到很容易导致崴脚，乐龄者要特别小心谨防摔跤。

据我观察，每天来这里徒步锻炼，呼吸新鲜空气的人不计其数，不单是青壮年，还有老人和小孩。也许这样的处理是由于这段路靠近武吉知马自然保护区，即使如此，这也已是保护区的边界线，而旁边就是公寓。

希望这段路能改成像其他路段一样的土色粘合砾石集料，环保不湿滑、不起尘埃，无论晴雨，走上去都很舒适又安全，使之成为一个老少皆宜的户外活动区。相信改善后仍然能保持良好的生态环境，不会影响野生动物的栖息。

感谢国家公园局高级署长林良任曾说要与所有新加坡人合作，继续邀请公众参与规划。希望我的反馈能引起有关当局的关注和重视。