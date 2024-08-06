我国早期的合作社企业大多与全国职工总会（NTUC）有关。它们成立之初的宗旨是服务一般民众，同时也得到当局的直接和间接扶持。

但在发展过程中，就有企业完全脱离NTUC，一个典型例子是NTUC康福。驾德士成为失业且无其他谋生技能的民众能够最快进入的行业，赚取养家糊口的收入。今天的康福已是一家上市公司，成立之初的宗旨早已不再是其商业愿景与目标。

储蓄银行成立初衷是服务劳动阶层，提供小额存款、自动转账和小额的金融服务等服务。随着我国引进更多外国银行，金融服务的质与量得到提升，行业竞争也日趋激烈。当局以有效运营为由，将储蓄银行并入星展银行，转向商业模式运作，失去原有的人情味。这使得普通大众受到影响。

现在，英康保险计划以15亿欧元（约22亿新元）的价格，将51%的股份卖给安联公司，但保证对保单持有者的服务不变。我的汽车保险几十年来买的一直是英康。今年初的一场小车祸，由于汽车修理厂操作失误，误了期限，当我向英康申请理赔时，第一时间就被拒绝，且无商量余地。企业化后的英康已非昔日的职总英康，对待客户毫无人情味。若被卖掉，谁能保证其商业行为不会更强势，更唯利是图？

在英康之后，职总幼儿园也可能轻易被卖掉。一般受薪家庭的幼儿教育将受影响。倘若平价合作社有朝一日也企业化并上市，目前超市惠及社会低收入家庭的优惠措施，是否还能继续下去？希望这只是我的杞人忧天。