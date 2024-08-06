职总英康保险不应被出售

德国安联保险公司有意收购职总英康保险至少51%股权，许多新加坡人都表示不赞成，包括我国巡回大使许通美，他提出四个反对理由：

一、英康是由吴庆瑞博士提出创立的一家合作社，使命是让普通民众能够买得起各种保险。54年以來，它履行自己的使命，满足200万名客户的保险需求。

二、在2010年，英康推出家庭小额保险和储蓄计划。这是一项为家有幼儿的低收入家庭提供的免费保险计划。2013年，它成为第一家为自闭症儿童提供保险的保险公司。许通美不认为外国保险公司会推出这样的产品。

三、英康并非一家需要拯救的亏损公司。在54年历史中，一直有盈利。鉴于这一事实，他问为什么非要出售不可？

四、作为一名老一辈的新加坡人，许通美感到难过的是，对于许多年轻的新加坡人来说，再没有什么是神圣的，一切都是可以买卖的。他说，我们应该记住第一任外交部长拉惹勒南的话，他告诫国民不要什么东西都只知往钱看，而忘了它们真正的价值。

我同意许先生的意见。基于对英康的支持与信赖，我的汽车保险一直是向英康购买的。每次出国旅游，我也总是向英康购买旅游保险。我有几次向英康提出旅游保险索赔，都获得快速处理。还有，我的公寓火险也是由英康保的。特别要提的是，由于我的公务员身份，我可以购买只有英康才提供的Co-Pay Assist保险，以承担我及我太太住院的一半医疗费用。因此，我认为职总英康保险不应被出售。