交流站：向校园霸凌说“不”

作为在中国上学的新加坡留学生，我对校园霸凌这个词并不陌生，在新闻上经常看到各种校园霸凌案件，有些甚至涉及致命的暴力行为，而施害者和受害者多是尚未成年的学生。

今年3月，一名中学生被三名学生杀害，用铁锹铲得面目全非后埋尸。事发后三名学生在警察质问下十分淡定，甚至和往常一样打游戏，他们只有13岁；还有一个九岁女孩，被班上20多名学生带进烂尾楼殴打致死。

这已经不是简单的校园霸凌事件，而是十分严重的刑事案件。

在中国校园内，更为普遍的霸凌现象是以集体为单位，孤立和排挤某个同学。被孤立者通常因为家庭条件、长相、身体气味或性格而遭到排斥。我见过不少这样的事，有的学生甚至只因为开朗热情的性格就遭到他人排斥。

这种霸凌不一定是恶语相向，可以只是给个恶意眼神、说个笑话、传播虚假谣言。被孤立者一般不会告诉老师，因为就算说了，也只会被更多人讨厌。这种霸凌几乎每天都在发生，身在其中的我们，有时甚至意识不到这是霸凌行为。

精神霸凌相较于身体霸凌，更不容易留下证据。只要受害者不说，基本没有人会知道这个表面上正常的学生正遭到欺凌。但是这种霸凌会让受害者变得自卑懦弱，无法融入集体，严重的可能会造成精神扭曲，变得抑郁，甚至报复社会，或结束自己的生命。

为什么站出来抵制霸凌的人如此之少？若是身体霸凌情况，在敌多我寡的情况下，卷入霸凌事件就是多管闲事，很容易引火上身。很少有人会为了陌生人，给自己惹大麻烦。

若是精神霸凌，因为人都有从众的心理，当所有人都告诉你某个人不好时，你就会下意识觉得他不好。就算发现那个人并非如大家所说的那样，我们一般上也只是在心里默默同情，不会为了一个人而与全班同学为敌。渐渐地就变得和大家一样，不经意中，自己也成了霸凌者。我们应该反思，自己一些不经意的行为，是否已经构成霸凌。

有些旁观者之所以旁观，不是因为冷漠，而是不知道如何妥善处理。但我们不能因为畏惧霸凌者而成为霸凌者，或间接成为帮凶。我们不一定要和霸凌者正面冲突，而是必须用力所能及的方式，尽力帮助受害者，做到无愧于心。

校园霸凌已渗透中国校园。手段残暴、关乎性命的霸凌，应该用法律制裁，不能因”他只是孩子”而减轻责罚，助长霸凌风气。

在学校和社会共同遏制校园霸凌的同时，最重要的还是家庭教育。父母应关注孩子的心理状况，树立正确的人生观和价值观。不要让孩子成为可怕的恶魔，更不要让孩子成为无声的受害者。

我们要勇敢团结起来，相信正义一定能战胜邪恶。受害者要有坚持反抗的决心，不要畏惧霸凌者，抓住一切希望，向真正可以帮到自己的人寻求帮助，相信自己一定会迎来曙光，不要因为他人而放弃自己的生命。让我们勇敢地向校园霸凌说不！