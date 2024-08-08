明天就是岛国59岁的生日。

回顾59年的历史，宛如一部电影。从1959年的自治邦走到今天，几经风雨，终于看到彩虹，一跃而成为世界第三大金融中心；岛国的护照全球排名第一，可免签前往195个国家。

我是那一代亲眼看到彩虹不是自动出现的人。建国那段日子，面对的是惊涛骇浪，又碰到世界局势动荡不安，日子难过，大家只求有饭吃，平平安安，谁会想到彩虹？

屋漏偏逢连夜雨，那年英军撤退，多少人面临失业，与英军有关的生意也大批倒闭，人人心生恐慌。英军一走，国防也是一大问题，对岛国来说，无疑雪上加霜。

四周国家看到新加坡变成自治邦，没有天然资源，只靠转口贸易生存，以为这回死定了。印度尼西亚有一位总统，曾把岛国形容为小红点。谁知当时我们国小志气大，小红点争气，全国上下一心拼经济，终于做出叫人刮目相看的成绩。

刚成为自治邦时大闹屋荒，工作也难找，政府一面兴建组屋，一面开辟裕廊工业区，吸引外来投资，解决了当时最严重的住屋和就业问题；同时大力取缔黄色文化和私会党活动。被称为建国总工程师的副总理吴庆瑞博士，亲自策划成立新加坡武装部队，又创建经济发展局、人民协会等等，一步步把百孔千疮的新加坡，带到康庄大道。

不久，自治邦有了邦旗和邦歌，1965年8月9日，邦旗和邦歌变成今天的国旗和国歌。

生于斯，长于斯，欣逢国家生日，星月争辉旗高空飘扬，不由得想起高喊“默迪卡”的年代，与一起成长的幕幕往事。梅花香自苦寒来，度过苦寒，才有今天的收获。

感激第一代建国领袖，那段日子不畏艰难，披荆斩棘，才有了今天刚强勇猛、进步繁荣的新加坡。何思明、何佩珠当时是我那区的议员，常常在选区走动，非常亲民。何思明多年前往生，何大姐已高龄94，常与她茶叙，当年的劳动公园是由她主持开幕的。王邦文也健在，多次见面，还是白衣白裤，满脸清廉，仍然非常亲民。

今年的国庆盛典在政府大厦大草场举行，肯定比往年更热闹与精彩。风雨过后见彩虹，彩虹得来不容易，建国领袖的丰功伟绩，永远不能忘记。