新加坡建国并非一帆风顺。还好我们有建国一代的政治领袖，他们都有独到的眼光，坚定不移的意志，求存的应变能力，才能从绝境中，逢凶化吉，使岛国成为今天一颗发光发亮，受到世界各国人民赞誉的小红点。

新加坡尽管幅员小，没有天然资源，但却有得天独厚的地理条件。由于政治稳定，治国严而有原则，有着稳健的监管框架和充满活力的经商环境，所以超越了世界许多大城市。

从自治邦开始，建国总理李光耀先生已立志要把新加坡打造成与邻国不一样的国家。他深知贪腐让国家无法繁荣发展与进步，必须彻底根除。今天的新加坡已是一个接近零贪腐的国家，涉贪者一旦证据确凿，绝不宽容。

法严而奸禁，令严而民慎，这是必然的道理。因为法制严，治安良好，人民才能井然有序地生活。我国以死刑处置毒贩，起震慑作用，也受到民众广泛的支持。

西方媒体喜欢说三道四，批评新加坡不民主、独裁与专制、没有言论自由，是个喜欢罚款的国家。但新加坡有自己一套量身定做的治国理念，结合西方民主的精华和东方伦理道德。虽然一路走来风风雨雨，但都站稳脚步，取得今天的成就。

如今新加坡的基础设施大致完备，地铁站遍布全岛各地，快速公路横贯东西南北；我们的医疗体系先进发达，为了应对人口老龄化，扩增医院设备，广聘医务人员。

同时，新加坡为环保做出贡献，大量发展太阳能，逐步淘汰汽油汽车和柴油德士，鼓励改用电动车；并积极推动实现30.30愿景，到2030年，本地农产品要占国人营养需求的三成。

新加坡向来未雨绸缪，人家说我们“怕输”，因为“怕输”我们才能提早规划，为未来做准备。这确实是一件好事。

多年来，樟宜机场和海港都处于世界领先地位。此外，在各主要领域如金融、文化、交通、卫生、教育、医疗保健、城市安全、宜居性等等，都举世闻名。在2023年全球国家排名中，荣获13个第一。

若不是我们有个廉洁的好政府，这59年来也不可能有这样的成绩。在此，祝新加坡国运昌盛，进步繁荣！