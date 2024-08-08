今年是新加坡建国59周年，回首从1965年8月9日至今，我国竟能从一个缺乏各种天然资源的小小岛国，发展成既发达繁荣又现代化的先进国家，在外人看来像是奇迹，但这一切却不是巧合，而是英明能干的政府无私奉献，及先辈们刻苦耐劳，齐心投入建设，才创造的辉煌成就，使我国在世界舞台上享有崇高声誉。

在欢庆国家生日时，除了献上祝福，希望国运昌盛，光辉永续，人民安居乐业，和睦共处，心中还有两大心愿。

一、展望未来，年轻一代所面临的挑战将会艰难巨大，但只要回首看看我们国家如何从无到有发展至今，年轻一代就应当具备信心，也要学习先辈那种坚忍不拔的毅力，以及永不放弃的信念。面对困难，勇于挑战、追梦、创新，在各自领域发挥所长，贡献所能。除了建立自己美好幸福健康的家庭，也同时为国家为社会，发光发热，造福人群。

年轻一代要有目标理想，但目标必须按部就班去追求，却不强求，理想更是要理要想，不空谈，有责任有实际行动；成与败的重点，不单是实力，更是在于不放弃。盼望年轻人有积极心态，相信明天一定充满希望，但切记，希望只给相信它而愿意去创造的人。只要努力不懈，用心学习，能坚持，有勇气前行，最终必有一番作为。

二、现今是科技高速发展的社会，尤其是进入人工智能（AI）时代，从制造业到服务业，大量工作将改为自动化，生产力提高，减少人力成本，就业市场变化大，一些传统工作岗位可能会消失。但年轻一代不应担忧，因为新的工作机会将应运而生，只是需要不同的技能和知识。年轻一代更应好好学习，敢于尝试突破，面对现实不逃避、不泄气，为自己找到定位，继续在工作与事业上发挥所长，闯出另一条路！

但是，年轻一代在AI时代也不能把全部心思、精力及时间专注在此，因为若过度注重及依靠AI技术作为与社会的沟通工具，社会将是冷冰冰的，人与人之间也会因互动减少而生疏，导致社会凝聚力薄弱，对国家的未来发展不利。

希望我们的年轻一代，除了善于使用AI，也更善于把另一个AI——“爱”传递出去，让国家处处都可看到、感受到暖暖的爱。愿我们的国家不但专注经营外在的繁荣、经济的增长，也能注重内在心灵的建设，让生命更丰盛。