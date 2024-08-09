交流站：侠之大者 为国为民

我在1960年代读中学时，武侠小说可说盛极一时，新马的华文报章天天连载港台诸名家的作品。那时期，金庸、梁羽生、古龙、卧龙生、司马翎是翘楚。

我是个小说迷，读过的武侠小说不计其数，最令我印象深刻和敬重的作家只有金庸。他在《射雕英雄传》和《神雕侠侣》里创造的主要人物郭靖，不单武功盖世，更是大义凛然的英雄好汉。金庸借郭靖之口说过这句名言：俠之大者，为国为民。这是何等的豪言壮语，浩然正气！我今已是耄耋之年，但每一想起这句话，还不由得动容。

看看如今众多发展中国家的领导人，口头上是为国为民，实际上只是为了个人的权力欲和小集团的私利，以权谋私，中饱私囊，无视老百姓的死活。最近孟加拉就因为国民不堪水深火热的日子，官逼民反，把政府推翻，女总理仓皇出逃印度。所谓水能载舟，亦能覆舟；只有秉持着为国为民的初衷，尽心尽力造福于人民的领导人，才会留芳百世。

新加坡和众多前身为殖民地的国家截然不同。建国总理李光耀立下一个不朽的典范。他殚精竭虑，为国为民，把新加坡这个小岛从第三世界提升到第一世界。他对贪污腐败的打击绝不手软，使到新加坡政府的清廉良政闻名于世。李光耀也不恋栈权位，在适当的时机就交棒给吴作栋，如此领导人的移交方式，也延续到第三任总理李显龙和第四任总理黄循财。

新加坡独立59年，政经各方面都上了轨道，而且币值坚挺，老百姓一般上都安居乐业。但是千万不可自满，要学会居安思危，继续奋勇前进。