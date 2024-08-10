交流站：未雨绸缪——资料备份的重要性

科技日新月异，在今天，学生无论是在学校或在家里学习、做功课，都离不开电脑或平板手机。然而，日前有学生发现，教育部所配置的平板电脑里的管理应用失灵，无法登录使用；更糟的是，他们积累多年的笔记突然离奇消失。这令许多学生措手不及，也引起大家对资料备份的关注。

教育部证实一个名为“Mobile Guardian”的应用被黑客入侵，学生平板电脑的学习资料被洗劫一空，受影响的本地用户来自26所中学的1万3000名学生。Mobile Guardian是个多功能的终端安全管理系统，黑客入侵事件影响的不只是新加坡，欧洲、北美洲的用户都受到波及。

许多受访学生说，他们所有的笔记和作业都储存在学校配置的平板电脑里，如今全部不见，他们感到非常惊慌；况且大考在即，要如何复习和应付考试，更让他们焦虑万分。也有一部分学生说，由于他们有定期将资料备份在云端，或有手写笔记的习惯，所以事件对他们的影响不大。

我们身处一个新科技和数据爆棚的时代，作为科技使用者，我们万不可掉以轻心，应该让备份资料的习惯成为日常生活的一部分。

备份的方法分线上和线下两种。

线上方法主要是通过云端系统。例如：谷歌的Google Drive、微软的OneDrive、苹果的iCloud等等；先将云端系统的应用安装在电脑或平板手机里，再开启自动备份模式，让云端系统自动同步资料，这样就不怕忘记了。线下方法主要是将资料备份到实体的USB储存器、行动硬盘等电子储存产品。有些产品内附自动备份软件，只须将产品连接到电脑或平板手机上，软件就会帮用户轻松处理备份。

线上和线下备份的方法看似无懈可击，但也有不足之处。比如：云端系统可能有技术故障，甚至被黑客入侵的风险；电子储存产品的硬件失灵情况偶有发生。如果想万无一失，有条件的用户可考虑线上、线下并用的备份方法。

水能载舟，亦能覆舟。科技带来的便利大家有目共睹，但它潜在的破坏力也不言而喻。我们应该未雨绸缪，当“资料灾难”来临时，便可从容面对。