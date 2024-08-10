社交媒体成为失眠帮凶

社交媒体已成为许多人日常生活不可或缺的一部分。许多年轻人在深夜时分，仍沉浸在社媒的虚幻世界中，不仅影响睡眠质量，还可能影响面对生活压力的态度，一旦无法承受，就躲在社媒中寻找只属于自己的时空。

身边有不少年轻朋友选择在深夜使用社媒，浏览朋友动态、观看视频或与朋友交流，作为放松心情、逃避家长监督和学习压力的一种手段。夜深人静，外界干扰减少，更容易沉浸在社媒中。

不仅新加坡，其他国家的年轻人也有这种现象。根据媒体报道，许多新加坡青少年坦承，长时间使用社媒，导致睡眠质量下降。其中一名14岁学生每天花四五个小时在社媒上，直到深夜，导致他次日头晕和不适。他承认这影响上课的注意力，但因担心跟同龄人脱节，他不会停止使用社媒。

社媒是年轻人可以找到共同话题、讨论热门话题的重要媒介，容易找到意见、观念相似的网友，从中获得肯定。他们甚至能从中获得灵感和创意，生成“时事梗”。

这种情感体验，在寂静的夜晚中更加突出，使得年轻人在夜里更爱使用社媒，甚至形成一种依赖。

然而，这却对睡眠产生显著的负面影响。手机和电脑屏幕发出的蓝光，已被证实会干扰人体的生理时钟，甚至可能导致睡眠障碍。如果原本就是夜猫子，使用社媒更会推迟入睡时间，降低深度睡眠时段，对身心健康造成不利影响。

社媒内容常引发情绪反应，不论是积极或消极的情感体验，都会使大脑保持活跃状态，不利于睡眠。长期如此，也会影响到日间的情绪、工作表现、人际关系处理以及整体健康。

社媒对年轻人的心理健康也有显著影响。民间团体Cru Singapore的一份报告指出，随着社媒使用的增加，青少年面临的抑郁和焦虑风险也在增加。报告提到，社会、学业压力以及家庭环境等因素，使青少年在青春期面临更高的情绪困扰风险​。

我有许多同学的亲友都有在晚上、深夜使用手机上社媒的习惯。他们的学业和情绪因睡眠品质下降而受影响，例如上课时难以集中注意力、学习效率降低、不稳定情绪影响人际关系等。

尽管社媒可以作为逃避现实的手段，但过度依赖并非没有代价。年轻人须要寻找更健康的方式处理压力，合理安排休息时间。根据专家建议，要建立良好的睡眠习惯，睡前至少一个小时就应该停止使用所有电子设备，改做一些可以放松精神和情绪的活动，如阅读、冥想或瑜伽等。

作者是南洋理工大学中文系与语言学系学生