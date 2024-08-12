宗乡总会和会馆积极应对挑战

谨回应《联合早报·交流站·解读新世代》于7月31日刊登的黄义强读者投函《宗乡会馆应团结求变求新》：

我们感谢黄先生对本地宗乡会馆的关注和建设性建议。正如他所述，宗乡会馆在我国发展历程中，一直扮演着重要角色。从最初凝聚早期移民的功能，到如今成为推广华族文化、教育和传统的重要支柱；会馆也致力于增强社区凝聚力和促进社会融合。然而，我们也认识到，本地会馆正面临老龄化和吸引年轻人的挑战。

在此，我们想同作者分享这些年来，宗乡总会和会馆为应对这些挑战而采取的一系列举措，这包括：

一、鼓励宗乡会馆设立青年团和组织兴趣活动。越来越多会馆设立青年团，并通过年轻人的兴趣与爱好组织各类活动，促进同龄人之间的交流。例如新加坡潮州八邑会馆于2010年成立青年团，并保持导师制以培养年轻领袖；同时，在近几年也设立足球队等兴趣小组，鼓励年轻会员参与活动，增进彼此之间的交流。

二、利用数码化与社交媒体推广文化。近年来，许多会馆正在积极运用网站、社交媒体平台或数码平台，来推广会馆活动和华族文化。例如张氏总会青年团设立数码创新组，并创建英文网站；晋江会馆在2022年结合数码科技推出“晋江廊”，为到访者提供富有创意的展览体验。

三、帮助新移民融入本地社会。宗乡总会不仅鼓励宗乡会馆举办本地文化的活动，也积极主办如“端午嘉年华”“爱国歌曲大家唱”等活动。这些活动旨在弘扬爱国精神。宗乡总会希望通过这些活动，增强新移民的归属感和对本地文化的认同。这些活动为新移民提供与本地社区互动的机会，帮助他们更好地融入新加坡社会。

四、在语言培训及儿童写作营方面，福建会馆文化学院从成立以来，就有提供像学前教育、语言、文化及人文课等多样课程，以进一步推动下一代对华族文化传统的理解和传承。

五、在组织历史导览活动方面，许多会馆，如福建会馆、晋江会馆、岡州会馆、颜氏公会等，已开展导览活动，邀请公众参观，深入了解本地会馆的文化特色。此外，许多学校也会举办像“学习之旅”的项目，带领学生访问不同的会馆，以增加对本地会馆的认识。

不仅如此，宗乡总会每年主办的“走出校园·走进文化”的活动，也为学生提供到各个会馆及宗教机构参观的机会，进一步促进他们对我国文化领域的认识和理解。

最后，会馆通过汇聚资源，携手合作，不断推动社区发展。虽然有些人可能关注一些宗乡会馆的内部纠纷，但我们也应该看到许多会馆积极合作的例子。这些会馆不仅利用自身资源举办活动，还与其他会馆合作，整合资源，丰富社区文化。例如，位于芽笼29巷的多个社团，包括惠安公会、张氏总会、彭氏总会、曾邱公会、南洋廖氏公会，30年来都联合举办中秋节联欢晚会，并邀请同一街区的友族邻里共同参与。这类活动不仅促进会馆之间的合作，也加强不同族群之间的互动和理解。这种合作与共融的努力不应被忽视。

宗乡总会将继续致力于创新和创意，推动会馆的现代化和年轻化，确保宗乡会馆在未来能够有效地传承和弘扬华族文化，为我国文化领域做出贡献。我们也欢迎更多像黄先生关心华社发展的青年，踊跃参与我们的活动，和我们一起保留华族文化，促进社会凝聚力。

作者是新加坡宗乡会馆联合总会执行总秘书