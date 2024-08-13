交流站：墨士廉家教值得借鉴

墨士廉是我国帆船项目水翼风筝板的杰出运动员，曾两次获得世锦赛冠军、三次赢得世青赛冠军，并且是亚运会金牌得主和近日巴黎奥运会男子水翼风筝板铜牌得主。他下个月才满18岁，是瑞士与新加坡华人的混血儿。尽管从未接受过传统学校教育，但通晓多种语言，包括华语。

这一切成就，在很大程度上归功于他的华族母亲丁慧卿。《联合早报》近日制作的视频《代表新加坡出征奥运是孩子的决定》，是一部值得年轻新加坡父母借鉴的访谈。

丁慧卿是一位充满自信，而且目光长远的母亲。她很早就发现墨士廉在运动方面的天赋，并为他设计独特的培养计划。她教育孩子的非传统方式，与许多注重分数的家长形成强烈对比。但里头有不少值得大家深思的想法，以下是她在教导孩子方面的一些智慧：

一、她重视语言与文化传承。丁女士坚持让墨士廉从小就用华语和她交流，她说：“我是华人，我爸也是受中文教育的，如果我的三个孩子不会说华语，那他们怎么和外公外婆沟通呢？”

二、注重生活技能与价值观：她和丈夫重视的并非孩子的学业成绩，而是生活技能和价值观。他们教导孩子要独立自主，培养自己学习、自己做决定的能力。

三、文化自信。丁女士坚信语言是理解文化的工具，只有通过语言，人们才能深入了解自己的文化。因此，她坚持让孩子学习中文、德文（丈夫的母语）以及国际通用的英文。

四、建立亲密的亲子关系。她坚信给孩子信心非常重要，让他们知道无论做什么，父母都会支持。她和丈夫努力与孩子建立心连心的亲子关系。

五、鼓励孩子认同新加坡文化。尽管丈夫是瑞士人，她依然让孩子选择成为新加坡公民，并引导他去理解和认同新加坡的思想、文化与习惯，然后再做决定。她认为，成为新加坡公民不仅仅是服兵役而已。

六、打破分数至上的观念。她认为，每个孩子的发展路径不同，学业成就不是唯一追求。这对于许多以分数为重的家长来说，是当头棒喝的箴言。尤其是在人工智能科技快速发展的时代，学历不再是唯一可靠的饭票。

建国59年以來，政府不断强调双语是新加坡人身份认同的核心，与此同时，我们也千万别在忙碌应对各种变化的过程中，不经意地让华文成为华族家庭用语的弃儿。丁女士在教育孩子的过程中，确实折射出囯人在这一方面的短板。