61岁的倪夏莲教会我们什么？

在巴黎奥运的乒乓赛场上，一位年过花甲的选手成为全球焦点。她就是代表卢森堡参赛的乒坛常青树——“奶奶选手”倪夏莲。她以61岁的高龄六度登上奥运会赛场。当她对阵世界排名第一的中国主将孙颖莎时，全程展现出潇洒的性情，她似乎忘却输赢，单纯地沉浸在球技的切磋中。赛后，全场观众为她起立致敬，网民也纷纷称道她的“快乐乒乓” 。

“20+”是运动员的黄金年华：许多职业运动员都在这阶段达到竞技状态的巅峰。倪夏莲明明早已过了桃李年华，却依然能屹立在赛场上，甚至屡屡创下新的高光时刻。她说： “年龄不是障碍。只要热爱，永远都是当打之年。”

有人说，年龄只是数字，或许言过其实。毕竟，人的身体一定会随着年龄增长而退化。但我们千万不能认为，什么岁数的人，就该干什么岁数的事。30岁的运动员就一定要退役吗？60岁的打工人就一定要退休吗？事实上，真正的绊脚石往往不是年龄本身，而是人们对年龄的刻板印象。

新加坡将在2026年进入超老龄化社会，也就是每五个国人当中会有一人在65岁以上。我希望未来的新加坡是一个包容老人的社会。曹操在《龟虽寿》写道：“老骥伏枥，志在千里。烈士暮年，壮心不已。”人无论在什么年纪，都应该有追求梦想的权利，而社会能够做到的，就是少一些成见，多一些鼓励。

2021年的世乒赛，倪夏莲带领队友莎拉·德纳特赢得女双季军，为卢森堡创下历史性的辉煌成绩。实际上，卢森堡是一个人口仅61万的袖珍小国，却能在高手如云的世乒赛中脱颖而出，倪夏莲功不可没。

新加坡和卢森堡一样也引进不少体育人才。我国在历届奥运会中一共赢得六面奖牌，其中三面就是原籍中国的冯天薇、李佳薇、王越古等乒乓女将赢下的。我国史上首位羽毛球世界冠军骆健佑也是出身槟城。他们虽非生于斯，却长时间在我国生活、训练，并且为我们立下汗马功劳。然而，还是有一部分国人总是拿他们的国籍说事，认为这些外来人才不能真正代表新加坡。

实际上，新加坡想要在国际体育赛事中有所成就是非常艰难的。培养本土人才固然重要，但适度引入外来人才，能够提高我们整体实力；本土运动员在与这些外来人才一起训练或搭档打比赛的过程中，也会有所收益。每一名代表新加坡征战的运动员，都值得我们尊敬和支持。我希望国人能更少地议论他们出生的地方，更多关注他们对国家作出的贡献。

《圣经》有一个著名故事。年轻的牧童大卫代表以色列人迎战高大凶猛的非利士巨人歌利亚，并以区区几个石头和投石器就将其击败，从此成为人们拥戴的民族英雄。倪夏莲与孙颖莎的比赛，可以说是一场大卫与歌利亚之间的对决。然而，不同于大卫，倪夏莲并没能够实现以弱取胜的奇迹，即便如此，人们还是会因为她的热爱、坚持和潇洒而感动。

我们说竞技体育是残酷的，因为比赛总有输赢。事实上，人生也是如此。无论在考场上，还是在职场里，都一定有人领先，有人落后。明代词人杨慎在《临江仙》写道：“是非成败转头空”。 相较于浮云般的结果，人们在追逐梦想的过程中所展现的所有美好品质和精神，才更能打动人心。我希望，未来的新加坡不会是成者为王，败者为寇的社会。我们在歌颂大卫的同时，千万不要忘了身边的一个个“倪夏莲”。

作者是新加坡国立大学法学院学生