交流站：重塑一代人的期望

黄循财总理于7月2日与900名大专学生的一场对话会中，提及年轻一代国民必须专注于做好本身的工作，并且不断加强和提升新知识和能力；尤其不要拿他人作比较，来作为推动自己努力的动力。

他对年轻一代的行动呼吁是：共同建设未来。他也邀请所有新加坡人与他一起，共同塑造新加坡的未来愿景和发展目标，并强调集体协作的重要性。

黄总理鼓励年轻人对社会以更宽容的态度和适应性，去实现新加坡人的集体愿望。新领导层除了个体的技能发展，也注重企业和工人，期待能建立更强的经济韧性、社会公平和以团结为力量，以应对全球挑战。

要完成以上的宏观目标，本人认为，新加坡有必要关注至少以下几个关键点。

一、启动年轻一代思维的改变。从单纯以个人成功为标准，比如以往的5C（现金、信用卡、公寓、汽车和俱乐部会员证），转向构建更成熟良好的社会关系：互助、合作、支援弱势族群与个人等等。

一旦整个社会持续以5C作为成功的主要或唯一标志，自然形成自私心理，一切努力都是为了尽快去争取物质成果。无形中，社会关系也就根据这5C来判断了。如此一来，发展更强的经济韧性、持续的社会公平，和以团结为力量的宗旨，将成为一个口号。这可能还会造成某些须要发展的经济和生产领域，越来越无人问津，比如机械工程、生命科学、基本护理和服务等等行业。经济产业过度不平衡的国家，自然也会面对更大的风险。

二、提高自然生育率在未来15年内，将是一项重要的关注点和长期推动的人口策略。这不单是为了劳动市场的替代需求, 国家认同与社会发展也离不开人口基数。否则，一旦本国人口替代率低过头，将严重影响工商业、教育与国防。

三、信仰包括精神层面（文化艺术）的稳定发展，也是社会稳定和经济韧性的重要元素。新加坡是亚洲尤其是东南亚的主要金融、贸易和会议中心，幅员虽小，但国际信誉举世皆知。多元种族与信仰是我国生存和长期繁荣的重要关键。每一代国人的共同发展期望，都离不开信仰的支持和精神上的乐观进取态度。