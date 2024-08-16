交流站：小国能打破体育魔咒

新加坡自1948年就开始派运动员参加奥运会，至今总共获得1金2银3铜6面奖牌。成绩最好的当属2016年里约奥运会，年仅21岁的约瑟林在男子100米蝶泳决赛中，以50秒39的惊人成绩，打败同场的美国飞鱼菲尔普斯，为新加坡赢得史上首枚奥运金牌。

很多人对新加坡运动员在奥运会的表现，还是蛮宽容的，不奢求拿奖牌，只要有进步、有提升就好。本届巴黎奥运会，墨士廉为新加坡获得男子水翼风筝板铜牌，恰逢新加坡59岁国庆，是一份喜上加喜的厚礼。

可能不少人习以为常，认为新加坡毕竟是个人口小国，得不到好成绩情有可原。但奥运成绩与国家人口关系并不大。在巴黎奥运会，人口510万的新西兰得7金、7银和3铜；人口385万的克罗地亚得2金、2银和3铜；人口210万的斯洛文尼亚得2金和1铜。

克罗地亚更是不折不扣的足球强国。在2018年的俄罗斯世界杯赛一路加时、点球杀进决赛，最后尽管不敌法国，还是获得具有历史意义的亚军；2022年卡塔尔世界杯，再次杀入四强，最后获得季军。

克罗地亚是如何做到的呢？克罗地亚前驻中国大使科哈罗维奇说，克罗地亚的体育文化，归根结底是源于社会传统和文化习惯。在克罗地亚传统中，很难想象一个年轻人，如果不会或不擅长一项体育运动，那会是怎样？对男孩尤其如此。这种思维模式可能源于中世纪的传统竞技史，也可能源于克罗地亚长期强敌环绕，为守卫疆土而发展出强健体魄的文化。克罗地亚的家长希望孩子能够平衡好学习和体育锻炼，一个太沉迷于书本的孩子，可能会被同龄人嘲笑，有责任心的家长都希望避免这种情况发生。

没有体育运动氛围的新加坡培养不出顶尖体育人才，有内在原因。首先，新加坡是移民国家，移民首要解决的是生存问题，在肚子都填不饱的时候，还谈什么体育运动，所以一辈辈的新加坡人，通过言传身教告诉后辈，要努力、要奋斗，才能出人头地。这只能靠读书、上学，而不是通过无关紧要的体育运动来实现。

其次，多数家长认为如果让孩子多运动，会影响正常的读书学习，所以大部分时间都安排在学习上。当然，这些年我们也看到不少家长会送孩子去练习体操、武术、乒乓球等运动项目，但多数是想让孩子通过体育专长进入名校，一旦目的达到，运动可能也就停下了。

朋友说，新加坡孩子注重的是奥林匹克数学竞赛，而不是奥林匹克体育竞赛。一句调侃道出太多真实。真心期待新加坡能够出现越来越多优秀的体育运动员。当然，这需要时间。