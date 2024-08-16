交流站：大华银行，我的钱去了哪里？

我在7月17日收到从速递公司敦豪（DHL）发出的电邮，说我在网上购买的包裹已到新加坡，但邮费缺1.85元，要我上网去还。因我正好等着接收一个邮包，而电邮也清楚写出货物的重量、交收地址和电话号码，在没有怀疑的情况下，我点击了电邮中的链接，输入信用卡资料后就收到双重认证。输入认证号码后接到大华银行发出的短信，说已从我的万事达卡扣了5600欧元（约8124新元）。

我感到不对劲，立刻打电话给发卡的大华银行，要他们停止这笔交易。但银行说，既然我已输入认证号码，就是合法交易，他们不能停止这笔交易，但会立刻终止我的信用卡，并通知万事达卡公司停止发放这笔钱给诈骗者。整个通话过程大约10分钟。之后我立刻到警局报案，并把报案记录电邮给银行。整个过程大约只用了两个半小时，银行说三到五天内会答复我。到了7月19日，我打电话去银行询问，一名女职员告诉我，钱已经回到我的信用卡户头，不用担心。

7月21日我再打电话给银行，银行职员A说，万事达卡公司已经把这笔钱汇回我的信用卡户头。他还说，银行已经终止了我的信用卡，所以暂时不能把这笔钱放回我的信用卡户头，他们需要时间调查。

8月1日，我收到银行账单，要我支付8600多元给银行。我再次打电话给银行，职员B说万事达卡公司已在7月18日把这笔钱还给银行，银行早前已从我的信用卡户头扣了8600元，而万事达卡公司只归还8300元，差额是由于兑换率的缘故，不过他会请银行调查诈骗部门的职员打电话给我。

当天傍晚6点多，调查部门的职员C打电话给我，告诉我万事达卡公司从来没有还过这笔钱给银行，同时也说因为我输入了双重认证号码，所以这是一笔合法交易，我必须负责损失，况且银行电脑系统也从来没有万事达卡公司退还这笔钱的记录。

8月7日，再次接到职员C的来电，仍然坚持在电脑里只看到银行支付这笔钱给信用卡公司的记录。不过，他说会继续调查，但至今仍未收到银行任何回复。

我不明白的是：一、从输入认证号码到通知银行前后只花了10分钟，这又不是直接转账，是信用卡交易，没有理由在这么短的时间里，阻止不了信用卡公司发放这笔钱给诈骗者。二、为什么三名职员在不同的日期与时间，都告诉我这笔钱已经从万事达卡公司汇回银行，但调查部门却一口咬定钱没有回来过？同一家银行，同一个系统，同一个户头，为什么不同职员会看到不同的资料？

大华银行现在告诉我，从来没有从万事达卡公司收到这笔钱，是很难让我信服的。我的钱到底去了哪里？是银行因为信用卡户头已被终止，而错误地把这笔钱又汇回给万事达卡公司吗？我需要一个令人信服的答复。