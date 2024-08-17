交流站：叫声睦邻太沉重

政府拟修法并设立社区关系处，以解决严重邻里纠纷问题，主要针对噪音滋扰和囤积物品的事件。立法严谨，执法有据，是新加坡法治严明的标志。政府介入，加强执法，绝对是好事。

然而，在以各大种族和睦相处为核心社会价值观的新加坡，为何邻里之内、邻居之间时会有这样或那样的严重纠纷，不由让人感叹：睦邻好难。

我曾住在义顺一带的组屋，四座组屋加一个多层停车场，相当封闭安静。后来在组屋合围的中间地带增添了健身设施，本是好事，不料却招来摆不脱的麻烦。一群年轻人经常三更半夜跑来聚集，时有喊叫声把人从梦中惊醒。我们尝试过报警，但警察一来，他们就安静下来或者干脆离开。但大家已经被吵醒，睡眠不足，导致第二天工作都提不起精神。

后来搬到比较没那么密集的西部，健身角落离住处稍远，少了人群的噪音，但没想到夜深人静时，会有改装的电单车故意发出刺耳的轰鸣声呼啸而过，噪音足以吵醒整个社区。我们找国会议员求助，希望交警在夜间加强巡逻，但如果是刚下班回家的电单车骑士，故意弄一声后立即熄火，根本就没法逮着。

我有一位住公寓的朋友，他楼下的邻居几乎每晚在阳台抽烟，烟往上飘，搞得他整间屋子都是烟味，全家成了二手烟受害者。但公寓的管理人员束手无策，表示无权干涉他人在私人住所的行为。

我想这些扰人的行径，要整治是有法可依的，但是解决不易，而且很难杜绝。该怎么做才能从根本上解决问题呢？

《联合早报》社论及时地指明方向：“唯有重新找回那份甘榜精神，重建人与人之间的信任和理解，才能真正实现长久的和谐共存。”诚然，法律可以纠正错误的行为，可以阻吓和避免一些可能发生的错误，但法律无法建设和睦的邻里。社会须要大力倡导睦邻精神，推动人人都秉持同理心，在抱怨冲突之前试着理解对方；在大声喧哗、拖拉桌椅时，想着楼下还有熟睡的邻居；在自家吞云吐雾时，想想楼上可能有年幼的孩子，或呼吸道过敏的患者等等。

我们在欧洲坐地铁巴士，几乎听不到人说话的声音，即使有也是窃窃私语。为他人着想，是社会整体高素质的体现，是优雅社会的一种标志。迈向优雅社会，且从和谐邻里出发，从做和睦邻居开始。