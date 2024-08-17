交流站：打卡式旅行，你收获了什么？

许多人会利用长周末出外旅游。中国的清明节假期期间，我到武汉旅行，却意外地发现这也是许多人的选择。各个旅游景点，各条美食街都人潮汹涌，身在人群中简直寸步难移。著名的景点黄鹤楼，从远处都能看到楼上密密麻麻的人头，排队入内的人龙更是看不到尽头。

“打卡式旅游”在这个社交媒体盛行的时代，已成为年轻人最热门的旅游模式。近期还流行“特种兵旅行”，也就是“特种兵打卡式旅行”，即在一两天的时间内，打卡一座城市中最多的网红景点。这应该比较适合体力充沛，而且只能在周末出游的学生。

这是一种经济实惠的旅游方式，到此一游的都是大众选择的景点，有博物馆、古建筑、自然景区，包括美食推荐。虽说跟着大多数人走，一定不会有太差的体验，可是在旅游高峰期出游，在网红景点人挤人，不仅看不到景点的美，或许还有悖于景点存在的意义。即使在非出游高峰期，高效游遍一座城市，这样密集的行程，真的可以让我们了解一座城市吗？

以我的武汉之行为例，网上提供的攻略中有许多寺庙值得参观，于是我择一前往，寺中的景象让我大为震惊。我认为参观寺庙最大的目的，在于感受宁静，观看佛像，听听僧人念经，找到内心的安定。但是，来到寺庙门口，只有混乱的人群，进入寺中是来打卡的旅客不停地拍照、喧哗。民众在殿外围观僧人念经，而在他们后面的我完全听不见殿中念诵的佛经。

相较于这种“随大溜”的打卡模式，我偏爱城市中富有当地人生活气息的小巷、咖啡馆、酒吧。我认为旅行的意义是感受一座城市的生活，了解它的历史。一些著名景点对于了解城市的历史，当然大有帮助，非常值得参观，但如果只是为了在景点前留下美丽的照片，我认为这样的背景板和理由，并不值得人们离开自己所在的城市。

在我看来，旅行很重要的一部分是与当地人聊天，通过诚意的谈话，增加对当地文化、生活方式的了解，知道他们平日有什么消遣活动，有哪些只有当地人才知道的好去处。我非常喜欢在中国各个城市的公园散步，可以直观地感受每座城市的特点，譬如成都的公园里设有茶馆，当地人很喜欢到这里打麻将。

新加坡和中国互免签证后，新加坡也迎来了一波旅游热潮。对于旅客来说，鱼尾狮公园、环球影城、滨海湾花园应该是打卡清单上的必备。不过，我认为想要真正感受新加坡人的生活，各个邻里的熟食中心是非常不错的选择。到传统的咖啡店喝一杯具有南洋特色的传统手泡咖啡，听听大家闲聊话家常，既可避开人潮，又可体验狮城的风土民情。

虽说去到一座城市却没到地标性建筑拍照留念，有种白去了的感觉，但在我看来，如果在旅游高峰期出行，拍到的是一张张背景人山人海的照片，倒不如找一些小众的，具有当地特色的地方，感受城市真实的脉搏。

每个人都有不同的旅行方式，最重要的是找到适合自己的，这样才不会花钱耗体力费精神，纯粹在旅游清单上打勾，而没有提高对所到之处的认识。

（作者是北京大学中文系的新加坡学生）