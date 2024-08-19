交流站：不容漠视的求救信号

读了8月7日《联合早报·交流》的读者投函《向校园霸凌说“不”》，我特别感慨。

每个孩子的性格不同，面对霸凌，有些孩子会选择反击，但这种对抗长时间下来可能会引发严重的问题，甚至导致更严重的后果。那些选择沉默、默默承受欺凌的孩子，所面临的压力和困境更是大得难以想象。

如果一个安静的孩子尚且无法应对霸凌，那么天生有障碍的孩子，情况就更糟糕了。心理专家指出，儿童在面临持续的心理压力时，可能出现严重的情绪问题，这种情况值得社会高度关注。

看到自己的孩子被孤立和欺凌，父母的无助可想而知。如今很多年轻人只关心自己，却忽视对他人的善意，而由于孩子们大部分时间都在学校，如果学校能教育他们友善待人，不以自我为中心，不过于冷漠，世界将会变得更美好。如果父母和教师能多一些关注和察觉，主动了解孩子们的身心状况，并且教导他们遇到类似情况时如何求助，也许能避免这样的悲剧一再发生。

不久前，我的住宅区发生了一件沉痛且鲜为人知的悲剧：一名12岁的孩子从高楼坠下。令我意外的是，这个孩子竟是我熟悉的面孔。至今，我仍难以置信，心中充满了悲伤。

事发的早晨，我在送完孩子上学后的回家途中，正巧遇见这个孩子。学校钟声已经响起，他却拖着沉重的脚步慢慢走向校门口。那时，他背着厚重的书包，脸上带着落寞的神情，那一幕我永远难以忘怀。没想到，那就是他留给我的最后身影。让我感到无限唏嘘。

印象中，这个孩子安静乖巧。究竟是什么原因让一个年仅12岁的孩子坠楼？是校园霸凌、学习压力，还是父母的高期望和严厉管教？抑或是儿童抑郁症？这些疑问在我脑海中萦绕不去。

无论如何，一个年轻生命就这样戛然而止，再多的追悔也无法挽回遗憾。作为局外人，我们深感痛心，更难以想象孩子的父母正承受着怎样的痛苦。社会应更加重视校园霸凌问题，为每一个孩子提供必要的支持和帮助。