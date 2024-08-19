交流站：制度影响了我对华文的热爱

新加坡教育制度在不少人眼里非常完善，也培育出许多人才。但再美好的事物总有瑕疵，至少我是这么认为的。

我是一名房屋经纪，也是业余私召车司机。因工作之便，多年来阅人无数，得以和不同国籍不同种族的人交流，穿梭于人群之中，帮助不同行业的租户及买家落户新加坡，也载送不同身份的人到新加坡各地。但每当谈及自身学历，就让我不甚唏嘘。

都说小时了了大未必佳。虽然我对自己的能力还颇有自信，至少不至于看不起自己，也能够运用知识帮助到身边的人。但每当回想自己求学的过程，就想起被教育制度影响了的三个经历。

其一、1990年代初在我就读小学时，因为华文成绩优越，也达到瓶颈而想修读高级华文，却因为英文成绩不理想被拒绝。眼看其他同学能修读高级华文，羡慕不已。最后我的英文成绩也没有因此而进步。两个语文科目分明是两码子事，如何相提并论？因为英文不好而不能修读高级华文，实为荒谬。

其二、在新加坡国立大学就读时，想修读中英文翻译课程，却须要至少高中华文B3成绩或有高级华文程度，而我一个理工学院毕业生不符合上述条件。即使当时我提出上诉，还多方面证明自己的中文水平是足以应付的，最终还是被拒绝。这回却是中文水平不足而不能选修中英翻译。

其三、10年前花了五年时间全职就读中医，考取学士文凭，毕业后又花了五年考取中医执照却不果，如今遭新加坡中医管理委员会拒绝再给予我继续参加中医注册考试的机会。这意味着我没法在新加坡行医。在新加坡本土修读到的文凭，因为一个注册考试而受到限制。西医有这样的制度吗？人生有几个十年？如今我依然在上诉，希望能早日为新加坡的医疗体系尽一分力。

新加坡一直提倡的中英双语人才，我也算达标了吧？用英文在新加坡国立大学获得计算机学士文凭，后来用中文在新加坡中华医院完成与广州中医药大学联办的五年学士文凭。如今从事的工作谈不上需要多高的学历，只要懂得人情世故，待人处事，中学程度足矣。

总而言之，制度深刻影响了我，但即使不能学以致用，也是一种人生历练。只能活出自己独特的样子，继续体验人生，潇洒走一回吧。