交流站：HIP提供更安全舒适的家居环境

谨答复《联合早报·交流站》于8月5日刊登的李文魁读者投函《家居改进计划几时轮到我们》：

我们感谢李先生的投函，并欣悉他对家居改进计划（Home Improvement Programme，简称HIP）充满期待。

建屋发展局于今年7月28日宣布，16个市镇的5万3000多个组屋单位获选加入HIP的翻新工程。根据建屋局28日发布的文告，李先生所在的裕廊西92街第961座组屋，是此次获选加入HIP的新一批组屋之一。有关新一轮获选加入HIP的组屋位置的更多信息，请浏览建屋局网站（HDB InfoWEB），网址是https://go.gov.sg/hdbhip2024。

HIP旨在翻新屋龄超过30年的组屋。根据HIP，组屋将进行必要项目和自选项目的翻新。必要项目包括修补剥落的混凝土、更换铸铁排污管，以及以窗外晾衣架取代晾衣杆插孔，而自选项目则包括更换住家大门、铁门、垃圾槽盖，以及翻新厕所。

此外，根据乐龄易计划（Enhancement For Active Seniors，简称EASE），我们也为居民提供亲乐龄设施的改进项目，如对现有厕所地砖进行防滑处理、安装斜坡道和扶手、安装电源翘板开关（rocker switches）、安装家用烟雾警报器、在有台阶的入口处安装扶手、安装壁挂式可折叠淋浴座椅，以及为轮椅使用者加宽厕所门等。

参加HIP必要项目的新加坡家庭，可获政府的全额津贴。政府也为自选项目和EASE的费用提供高达95％的津贴，居民可根据需要，以负担得起的费用翻新他们的组屋。

我们会继续在更多组屋推行HIP，并鼓励居民在获选时参与这项计划，以享有更安全、更舒适的家居环境。

（建屋发展局处长（翻新计划）黄丽燕）