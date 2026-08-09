今年小一报名2C阶段结束后，79所小学出现超额申请，其中73所须通过抽签分配学额；另有99所小学学额充足，无须抽签。部分受欢迎的学校，申请人数仍远高于所提供的学额。

家长希望为孩子争取一所合适的学校，是人之常情。学校与住家的距离、上学与放学后的照顾安排、课程特色和学习环境，都会影响家庭的选择。当结果受到学额、居住距离和抽签影响时，等待过程难免令人紧张。

不过，在关注报名结果的同时，家长也应思考：除了选择学校，还有哪些事情可以提前陪孩子准备？

进入小学，不只是换一所学校，也意味着生活方式的改变。孩子将面对更大的班级、更长的上课时间，以及新的教师和同学。过去在幼儿园里由成人提醒和协助的事情，进入小学后，许多须要孩子逐渐独立处理。

在幼儿园，有些孩子已认识不少汉字，也会进行简单计算，却仍会忘记保管水壶、文具和个人物品；有些孩子能够回答问题，但听不懂指示时，不敢主动向教师求助；也有孩子一旦遇到错误、等待或同伴分歧，便容易紧张，不知道下一步该怎么办。

这些现象提醒我们，小一准备并不只是提前学习课本内容。孩子能否整理物品、听懂集体指示、清楚表达需要，以及在遇到困难时求助，同样会影响入学后的适应能力。

除了关心孩子会认多少字、会做多少题，家长也可以在日常生活中创造练习独立的机会。例如，让孩子自己整理书包，记住隔天需要携带的物品；外出用餐时，尝试自己表达需求；遇到不会的事情时，先说出困难，再向成人求助。这些经验看似普通，却能帮助孩子建立信心，即使父母不在身边，他们也知道自己该怎么做。

幼儿园也可以通过贴近小学生活的活动，帮助孩子认识即将面对的变化。例如模拟在食堂购买食物、阅读简单时间表、在规定时间内整理用品，或通过故事和角色扮演，让孩子了解小学一天的生活。这不是要求孩子提前完成小一课程，而是减少他们对陌生环境的不安。

教师与家长的沟通，也可以从“孩子会不会写、会不会算”，延伸到“孩子遇到问题时会怎么处理”。除了识字和计算表现，也可以谈谈孩子是否愿意尝试、能否听完指示、需要帮助时是否懂得表达，以及如何处理同伴之间的分歧。

争取一所适合孩子和家庭需要的学校，本身并没有错。但抽签结果不是对孩子能力的评定，也无法决定他未来能走多远。真正让孩子成长的，是学习兴趣、面对困难的勇气、与人相处的能力，以及相信自己能够适应新生活的信心。

小一报名决定孩子从哪一所学校出发，而日常生活中的准备，则影响他如何迈出第一步。无论最终进入哪一所校园，当孩子能够照顾自己、表达需要、面对困难，并对新生活怀有期待，他便已经为小学生活做好重要准备。