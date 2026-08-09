我是名高龄73岁单身老人。近年来，我的身体状况每况愈下，患上多种慢性疾病及并发症。我的头一直痛，胸口偶而会有刺痛的感觉，除了听力老化须佩戴助听器外，我还面临前列腺肿大、肠息肉（已切除但复发，明年须再做内窥镜）、骨质疏松风险、高胆固醇，以及去年因跌倒导致左膝盖韧带断裂等多种健康问题。

这两年，由于在综合诊疗所和政府医院看诊、复诊、做电脑断层扫描（CT Scan）、核磁共振（MRI）扫描、内窥镜等等，我的公积金保健储蓄可动用金额几乎已用尽，现在看诊和买药都得付现金。我的公积金保健储蓄户口有5万多元，但我却不能动用，又不符合经济援助条件。现金对年长者来说很宝贵，需要留着以备不时之需。我下个星期要到医院开始骨质疏松症检测，接下来还会到医院复诊，但我已不能使用保健储蓄支付费用。

新加坡已迈入超老龄化社会，如今物价高涨，医药费也不便宜。保健卫生部应重新审视现有的保健储蓄扣除上限，根据国人的年龄与健康情况设定不同的扣除上限。患有多种病症的年长者，须负担更多看诊及扫描费用，每年只能从保健储蓄扣除区区400元是不足够的。我的400元灵活保健储蓄（Flexi-MediSave）已用尽，700元的慢性病治疗额度只剩下约50元，600元的诊断扫描额度已用了387元。今年还剩下几个月，我接下来的医药费、看诊费及其他医疗费用该怎么办？

调整保健储蓄扣除上限，能减轻许多年长者的医疗负担，让他们能够持续接受治疗，不会因为经济压力而停止服药或延误治疗。