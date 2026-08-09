近日逛超市时，发现最常见的促销方式不外乎“买两件更便宜”“买三送一”或“第二件半价”。这些优惠看似划算，却未必符合现代家庭的实际消费需求。

现代家庭结构早已改变。许多家庭人数不多，不少更是双薪家庭，平日三餐多在外解决，在家下厨的次数有限。许多食材买一份已足够，为了享受优惠而多买两三份，不但未必用得完，还可能因存放过久而过期变质，最终只能丢弃，造成更多浪费。

近年来，我国不断提倡珍惜粮食、减少食物浪费和推动环保。然而，不少超市的促销模式仍停留在“买得越多，优惠越大”的思维，仿佛默认每个家庭都拥有足够的人口和储存空间。这种以数量驱动消费的策略，是否已不符合现代人的生活方式？

与其要求消费者购买多件相同商品或食材才能享有优惠，不如推出主题式食材配套。例如，将马铃薯、咖喱粉、椰浆和鸡肉组成“咖喱鸡配套”；将意大利面、意大利面酱和芝士组合成“意式料理配套”，让消费者一次买齐所需食材，同时享有优惠价格。这样的做法不但能鼓励消费者尝试烹饪，也能让大家买到真正需要的食材，减少不必要的囤积与浪费。

随着家庭结构和生活方式不断改变，超市的促销策略也应与时俱进。与其以数量取胜，不如以创意取胜；与其使消费者囤积和造成浪费，不如提供更贴近生活需求的消费方案。让促销符合消费者的实际需要，并提升购物体验，而非单纯清理库存的手段，方能真正实现消费者、商家与环保三方共赢。