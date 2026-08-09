我的长兄于今年4月离世。处理完后事，我便以遗产执行人的身份办理他的组屋出售事宜。

从预约提交遗嘱认证等文件，到完成组屋转名手续，我花了约七周；之后又等了一周，才能在建屋发展局网站登记出售意愿。虽然我很快找到买家，却还要等一周才能正式提交售屋申请。从申请到获批又历时约三周，最终获通知要到9月底才能完成交易。整个售屋流程前后约半年。

在这段期间，国内税务局按“非自住住宅”税率征收产业税，这一税率远高于屋主自住税率，组屋也不再享有水电费及杂费回扣。售屋程序必须依照建屋局规定进行，遗产执行人无法加快售屋进度，却要承担这段期间的种种额外费用。

我建议，若遗产受益人已决定出售空置组屋，并已向建屋局提交所需文件，相关部门可考虑在交易完成前提供产业税过渡安排，避免执行人因行政程序而增加负担。

此外，建屋局大部分申请程序已数码化，遗产组屋的售屋流程能否也进一步优化？在买卖双方没有违规或财务问题的情况下，若能缩短审批和交易时间，不仅能减轻遗产执行人的经济负担，也能提升公共服务效率，更体现以民为本的施政精神。