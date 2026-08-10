国家发展部政务部长陈圣辉8月4日在国会讨论吉门营房和马裕树林开发计划时指出，更多年轻夫妇组织自己的小家庭，更多单身者希望拥有自己的房子，更多年长者独居或与老伴住在一起。这推高家庭总数，意味着我国需要更多住房。

然而，如今65岁以上人口的比率，显著超过15岁以下的人口比率。加上成功的“居者有其屋”计划，让绝大部分的婴儿潮新加坡人都已拥有自己的房屋，65岁及以上的组屋住户占全国组屋人口31％。基于自然的生老病死，未来10至20年将有很大部分的现有房屋供应会释放出来，比率甚至可能高过年轻人口对组屋的需求。陈部长在国会上提出的因素或许将不再适用，因为宏观的供需面已发生很大的改变甚至反转。

新加坡目前有两大选择可以兴建房屋：一个是前巴耶利峇空军基地，占地多达800公顷，等于宏茂桥加上碧山的大小；另一个是1970至1980年代建的许多组屋，只有10至12层的高度，而一些新建组屋达到40层，可以提供比旧组屋多数倍的单位，同时亦可解决老旧组屋的保养难题。建屋发展局应往重新发展旧组屋的方向增加资源。最重要的是，这两大方向的房屋开发，都不须要铲除新加坡有限和宝贵的森林资源。森林提供大量维持生命的氧气，一旦被清除是极难修复的。

我们有必要适时放慢和检讨为了建造房屋，铲平愈发稀少的森林资源的开发计划，多研究未来人口宏观供需的变化，以及是否还有其他更好的开发房屋选项。